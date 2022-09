Campañas pedagógicas en colegios de Girón para evitar el consumo de viagra

El desafío los incita a consumir el fármaco recetado como potenciador sexual, mezclado con distintas bebidas como agua, gaseosas y jugos.

El último caso registrado en Santander lo dimos a conocer ayer luego de que una madre de familia denunciara y contara públicamente lo que sucedió con su hijo dentro de las instalaciones del colegio Gabriel García Márquez en Girón.

Caracol radio se comunicó con Claudia Rondón, secretaria de educación de Girón y ella manifestó:

"Atentos ahora con la rectora, mirar que acciones, hacerle la charla a todos los niños del colegio; explicarles y enseñarles, porque ellos no conocen; no saben las dimensiones que tiene el comprar un producto que yo no conozco y no sé que me puede acarrear más adelante; entonces enseñarles que cualquier producto que se vaya a consumir debe ser medicado"

En menos de una semana, en Santander se ha dado a conocer dos casos de la misma situación en dos instituciones educativas, la primera fue en el Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, en Mogotes, y la segunda en el colegio Gabriel García Márquez; de Girón.