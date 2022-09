Nuevo caso de estudiantes que ingieren viagra

Esta vez se presentó en la institución educativa Gabriel García Márquez; de Girón, donde unas niñas de grado quinto introdujeron dos pastillas de viagra a una gaseosa y se lo dieron a dos de sus compañeros; un niño de 10 años y una niña de 12.

Puede leer:

Hablamos con la madre del menor; Fernanda Duarte, quien manifestó:

“El niño se tomó la gaseosa; la probó porque las niñas le dijeron que era para endulzar la gaseosa. Las niñas declararon que habían hecho eso para otro compañero que gracias a Dios ese día no fue a clase porque él sufría del corazón. Mi hijo me cuenta que la otra niña probó; y cómo no iba a tomar más, le pararon la botella y le hicieron tomar un sorbo grande.”

Las dos menores que introdujeron estas pastillas para dárselas a sus compañeros no fueron suspendidas de clases, y lo que más inquieta a los padres de familia, es: ¿Cómo una droguería le vende este tipo de pastillas a menores de edad?