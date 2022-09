Organizaciones de Derechos Humanos preocupadas por reclutamiento

Diferentes sectores han expresado su preocupación por la situación en materia de seguridad en el sur Tolima donde se ha denunciado el incremento de casos de reclutamiento forzado de menores y amenazas contra la población civil, entre ellos los docentes.

Para la defensora de derechos humanos quien hace parte del Movimiento Nacional de Victimas Isabel Cristina Pardo, es muy preocupante lo que viene ocurriendo en el sur del Tolima “Tenemos violación de los derechos humanos, actores de reclutamiento como las disidencias de las Farc, con las personas que hacen parte de las organizaciones y están en esas zonas del sur del Tolima es preocupante y no hay una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Según la representa de la organización de derechos humanos entre los meses de agosto y lo que va de septiembre se ha conocido que menores entre los 14 y 18 años vienen siendo sacados de la región por parte de sus familias, ante el temor de ser reclutados.

Las organizaciones aseguran “En este momento no hay confianza en los entes del Estado por ese motivo la comunidad tiene temor de denunciar lo que están pasando, existe miedo y no se puede transitar de una manera total y libre por los territorios, los acuerdos de paz los vimos con buenos ojos, pero esos grupos que no se acogieron quieren intimidar en los territorios, confiamos en el nuevo gobierno, pero por recomendaciones de quienes están en la zona como defensores de derechos humanos no podemos ir a los territorios”.

La vocera del movimiento nacional de víctimas agregó “Solicitamos la acción de las autoridades, ya se tiene una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo donde está todo especificado de lo que sucede que no es nuevo entre los años 2021 y 2022 se han conocido de esos actores que tienen una disputa por los territorios”.