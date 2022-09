General experto en la lucha contraguerrilla nuevo comandante de la Segunda

El brigadier general Nayro Javier Martínez Jiménez de 54 años, natural de Bogotá, asumió como comandante de la Segunda División del Ejército, que tiene a su cargo la seguridad en 7 departamentos del oriente colombiano.

Este oficial de la rama de la infantería, tienen un reto muy grande recuperar la tranquilidad en la zona del Catatumbo, en norte de Santander.

El alto oficial, cuenta con una trayectoria de 32 años al servicio de la institución y reemplaza al mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, quien direccionó las tropas por más de un año y fue designado para un cargo en la cúpula militar en Bogotá.

El oficial asumió el mando de esta unidad con la firme convicción de seguir trabajando por la seguridad, el progreso y el desarrollo de la comunidad en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquía, Bolívar, Nordeste Antioqueño y Cesar, donde actualmente hacen presencia los más de 20 mil soldados de la Segunda División del Ejército Nacional.

El brigadier general Martínez se graduó como subteniente del Arma de Infantería en el año 1990 y es profesional en Ciencias Militares y estuvo como subteniente en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte.

Dentro de su formación profesional y militar, se destacan los cursos de lancero y contraguerrillas; graduado en Administración de Empresas, especialista en Administración de Recursos Militares y Seguridad y Defensa Nacional, y magíster en Seguridad y Defensa Nacional.

Es oriundo de Bogotá, casado, y su hogar lo conforman su señora esposa y sus dos hijos, quienes son su mayor motivación.

En su trayectoria militar ha comandado unidades destacadas dentro del Ejército como el Batallón de Contraguerrillas No. 60, el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 4, el Batallón de Infantería de Selva No. 35, la Brigada Móvil No.19, la Brigada 29, el Departamento de Logística, la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules; Jefe de Operaciones en la Brigada Móvil No.18, la Jefatura de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y jefe del Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales del Comando General.

Es de resaltar qué, en su destacado desempeño ha sido agregado militar de la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos en el año 2017-2018, asimismo, ha sido condecorado con la medalla Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, Mérito Militar José María Córdova, Servicios Distinguidos en Orden Público, Servicios Distinguidos al Comando General, Campaña del Sur, Fe en la Causa, Cruz de Boyacá, entre otras.

