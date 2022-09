La suerte del ladrón que le lloró a su víctima en Boyacá: casa por cárcel

No le fue tan mal al delincuente que se robó dos celulares de un pequeño establecimiento comercial de Samacá (Boyacá), el cual se volvió viral por un video grabado y publicado por las victimas de ese robo, porque terminó llorándole y rogándole a las autoridades y a la dueña de los celulares que había hurtado, para que no lo denunciaran, y hasta ofreció pagar lo que se robó, con la plata de su supuesta quincena.

El delincuente lloró como un niño

Así terminó suplicando perdón, dicho ladrón: “por favor no me denuncien, no sean así, mire que yo le pago en unos días que me dan lo de la quincena y no lo vuelvo a hacer”, decía llorando el ladrón.

Pero para las víctimas, su ruegos solo eran lágrimas de cocodrilo: “eso es lo que dicen todos los ladrones cada vez que los capturan, y luego, los dejan libres y siguen delinquiendo, pues seguiremos denunciando”.

El amplio prontuario delictivo del ladrón

Y es que aunque el ladrón es muy joven, porque apenas tiene alrededor de 20 años, ya cuenta con un amplio prontuario delictivo, pues en su historial judicial, ya tiene más de 50 comparendos y decenas de veces lo han capturado.

El comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel Freddy Ferney Pérez, explicó que “tiene al menos 11 registros de capturas precisamente por hurto, al menos dos veces ha estado privado de la libertad, tiene un extenso registro de hurtos y 53 comparendos, de los cuales 38 son por portar armas cortopunzantes”.

La decisión del juez cuestionada por la comunidad

Pues bien, luego de que la Policía dejara al hombre a disposición de un juez de control de garantías, y tras la exposición que hizo la Fiscalía de los hechos, dicho juez determinó darle al delincuente casa por cárcel, pero, además, le ordenó que debe estar bajo vigilancia electrónica.

Y lo que recibió la comunidad de la forma más polémica, es que el juez también determinó que el hombre puede trabajar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.

La noticia de la decisión del juez causó el mayor sinsabor en los habitantes de Samacá, quienes se han pronunciado con su desacuerdo a ese fallo de la justicia a través de las redes sociales, debido a los antecedentes del señalado ladrón.

Los ciudadanos también elevaron su preocupación por las víctimas que valientemente habían denunciado, pues temen por presuntas retaliaciones contra las mismas, por parte de este delincuente.