Granja agrovoltaica en Isla Grande garantiza energía limpia y tarifas justas para la comunidad

En medio de la inauguración de la granja agrovoltaica en Isla Grande, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este proyecto representa un punto de quiebre para una comunidad que estuvo “en apagón durante más de 200 años”, sin acceso continuo y digno al servicio de energía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos en medio de una granja agrovoltaica que resume la política energética del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí se demuestra que el derecho a la energía es un ascensor social y una condición básica para la dignidad humana”, afirmó el ministro.

Palma recordó que, antes del proyecto, la comunidad dependía de más de 3.000 galones de diésel, un modelo costoso y altamente contaminante. “Hoy, con energía solar, estamos descarbonizando la isla, protegiendo el ambiente y reduciendo los costos que antes recaían sobre los hogares”, señaló.

El ministro destacó que el Gobierno nacional destinará un billón de pesos para llevar energía a territorios donde históricamente no había llegado el Estado. “Le hemos dado carácter de derecho humano a la energía, porque sin luz no hay igualdad, no hay desarrollo y no hay justicia social”, enfatizó.

En el marco del evento, el jefe de la cartera también se refirió al avance de la Ley de Energía Eléctrica, que este martes 16 de diciembre pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes. Explicó que dos artículos clave buscan reducir la tarifa: la opción tarifaria y la revisión del cargo por confiabilidad.

“Hoy los usuarios pagan cerca de 6 billones de pesos al año por el cargo por confiabilidad, lo que representa alrededor del 15% de la tarifa. La pregunta es clara: ¿por qué deben seguir pagando los usuarios ese costo? Nuestra apuesta es aliviar el bolsillo de la gente”, sostuvo.

Finalmente, el ministro fue enfático en el sentido social de la transición energética. “La energía es un derecho y estamos aquí para arreciar en esa iniciativa. Con la revolución de la energía limpia, la gente no tiene que escoger entre pagar la luz o comer. Ese es el corazón del cambio que estamos construyendo desde territorios como Isla Grande”.

La granja agrovoltaica de Isla Grande se consolida como un referente nacional de Transición Energética Justa, soberanía energética y equidad social para las comunidades del Caribe colombiano.