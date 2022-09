Rubén Darío Correa renunció a su curul en el Concejo de Ibagué

Rubén Darío Correa presentó su carta de renuncia a su curul en el Concejo de Ibagué a la cual llegó gracias al Estatuto de Oposición gracias al segundo lugar en votación obtenida durante la campaña a la Alcaldía en el año 2019.

Correa afirmó que la decisión estuvo motivada por unas amenazas por parte de algunos sectores además la poca respuesta de los organismos de control a las denuncias que ha elevado por presuntos hechos de corrupción en la ciudad y el departamento.

En un comunicado, el integrante del partido ADA argumentó “Los órganos de control y de justicia en el Tolima a donde han ido a parar la mayoría de nuestras denuncias y debates contra los operadores del ROBO, NO operan, no actúan. Miran para otro lado. Se hacen oídos sordos, mientras la impunidad y el saqueo de los recursos continúa. Aquí a los corruptos y delincuentes de cuello blanco NO se tocan. Y cuando contra ellos las pruebas son irrefutables y más que evidentes, por vía de las prescripciones, los vencimientos de términos y otras argucias, los operadores de justicia permiten que en nuestro departamento siga reinando la impunidad”.

En su carta de renuncia, el excandidato a la Alcaldía de Ibagué manifestó que “Siguen gozando en Ibagué los responsables de los Piques Ilegales, los que se robaron durante 20 años $25.000 millones del Panóptico, los que vía cambio de diseños y venta de licencias hidrosanitarias le metieron las uñas y le dieron un "gironazo" al Acueducto Complementario dejando a la ciudad sin agua, los que recientemente vendieron por anticipado la contratación del Municipio y nos han hecho pagar con sobrecostos hasta 3 veces el valor de las obras públicas. Los que se construyen mansiones en el Cañón del Combeima con la plata de las comisiones del erario ante la vista y el silencio de todos. Y ni qué decir de los que vendieron y negociaron 18 planes parciales propiciando la quiebra de la ya endeudada y pignorada ciudad”.

Frente a esa realidad, dice Correa, afirmó que se siente impotente y da un paso al costado reiterando que continuará realizando denuncias por hechos de corrupción en el departamento.

Por último, Rubén Darío Correa pidió al presidente de la república activar una comisión judicial independiente que se encargue de investigar hechos de corrupción en el departamento.