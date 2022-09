“Es desbordada la contratación en la Gobernación del Tolima”: SINDEPTOL

Los funcionarios de la Gobernación del Tolima retomaron al 100% de las actividades presenciales durante este 2022, luego de los dos años que estuvieron en teletrabajo por la pandemia del COVID-19, sin embargo, se han encontrado con algunas condiciones en la infraestructura que no son las más adecuadas, es el caso del Centro de Atención al Usuario o gestión documental donde los baños están dañados, no cuentan con aire acondicionado, luminarias adecuadas, así mismo los elevadores que siguen en proceso de instalación y que no se han entregado, los funcionarios de la tesorería que están trabajando en el piso 11 y no se ha logrado organizar su oficina que quedaban en el callejón de la pastoral social, así lo indicó José Gabriel Tovar el presidente del Sindicato de Empleados Públicos del departamento SINDEPTOL.

Por otra parte, el vocero de los trabajadores señaló que las contrataciones que se han hecho por prestación de servicios es desbordada en la Gobernación del Tolima, la planta de personal está un promedio de 400 funcionarios que tiene un valor mensual de $20.000 millones, sin embargo, en lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios podrían superar los 3.000 contratos una situación que inquieta y donde se pide el desmonte de nóminas paralelas.

Se está pidiendo que se realice un estudio de planta, con el fin de establecer los cargos que hagan falta para que se contraten de una manera fija y no por prestación de servicios, así como lo ha indicado el presidente Gustavo Petro.

El presidente de SINDEPTOL agregó que las condiciones económicas de un alto número de los contratistas no son las mejores “Tienen que trabajar 12 meses y si están de buenas les pagan entre seis y ocho meses”.