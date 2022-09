Bomberos llegó a emergencia,pero sin agua:Afectados por incendio en Armenia

Recordemos que en la madrugada de hoy se registró el incendio en el barrio Portal del Edén de Armenia en el que cuatro viviendas resultaron afectadas dos totalmente y las restantes de manera parcial.

Caracol Radio estuvo en el lugar de la emergencia hablando con los damnificados que dieron a conocer que la situación no fue atendida de manera oportuna y que los organismos de socorro evidenciaron la falta de agua para controlar las llamas.

Luis Hernán Giraldo es uno de los damnificados: “Quedé solo con lo que tenía puesto, muy duro todo porque no tenemos ayudas para volver a construir. Me desperté y escuché un estruendo cuando salí ví la cama en llamas, llegaron los Bomberos y que no tenían agua”.

Por su parte Milena Rentería dijo que lo perdieron todo en la emergencia porque se quemaron los electrodomésticos, las camas y por eso solicitaron la ayuda de la comunidad para que brinde alimentos, vestuario y material que les permita poder construir nuevamente sus viviendas.

Realizó un llamado sobre la situación de Bomberos ya que considera ellos no son los culpables de las condiciones en las que prestan la atención, pero si la alcaldía municipal. A quien desee ayudar puede contactarse al teléfono 321-807-5746.

Frente a la situación el alcalde de la capital quindiana José Manuel Ríos, dijo que han realizado entrega de dotación y equipos que fortalecen la labor que desempeñan los bomberos. Afirmó que estará al tanto del tiempo de traslado de esta emergencia y sostuvo que los carros funcionan por lo que la reacción debe ser inmediata.

Desde la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo, Omgerd, informaron que 5 familias resultaron afectadas, 20 adultos y 9 menores es por eso que les entregaron las ayudas humanitarias después de realizar el censo, colchonetas, cobijas, kits de cocina y kits de aseo.