Así funciona Robocop en Medellín

Caracol Radio visitó uno de los lugares que la ESU dispuso para que Robocop vigile que no se tiren basuras en la ciudad. El sistema está ubicado muy cerca de la Plaza Minorista en la calle 54 con carrera 58.

Lo primero que se pudo evidenciar es que el sitio estaba limpio de basuras y que, además, está localizado al lado de un poste que cuenta con cámara y altavoz.

Los ciudadanos afirman que en esa esquina en específico las basuras han mejorado, aunque reconocen que el carro recolector de basura ya no pasa dos veces al día.

"El carro de la basura ya no viene, porque ya no dejan botar la basura afuera, entonces los que trabajamos en la calle ya no tenemos dónde botarla", afirmó un comerciante del sector.

Caracol Radio constató que, a solo unos pocos pasos del sistema, este ya no funciona tan bien, vecinos del sector explicaron que las basuras se trasladaron de lugar.

"Todos los que trabajamos acá nos vemos perjudicados, porque ya no tiran la basura allá, sino que la tiran acá al lado de los puesticos", relató una vendedora de comidas de la zona.

Además, el equipo está configurado para que se active aun sin que se deposite la basura cerca al dispositivo.