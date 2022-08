Empresas han suspendido sus operaciones en zona portuaria de Barranquilla

En medio del foro Reto Caribe se conoció que las empresas comenzaron a suspender sus operaciones de comercio exterior en terminales portuarias de Barranquilla ante las reiteradas dificultades de navegabilidad.

El sector gremial tiene en su radar al menos cuatro empresas que comenzaron a movilizar su carga de manera permanente por los puertos de Cartagena y Santa Marta ante los sobrecostos que representa las demoras de un buque fondeado a la espera de que la draga mejore las condiciones de navegabilidad.

“Diferentes gremios hemos trabajado de manera articulada y colaborativa para poder llevar como una de las propuestas ante el nuevo Gobierno la navegabilidad fluvial (…) Desde el sector privado me atrevería a decir que se han marchado de Barranquilla unas cuatro empresas. Es gravísimo y este tema lo hemos escalado a la secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía porque a veces las cifras no son precisas y no tienen una claridad como tal. El sector de logística representa el 5.1% del PIB local, estamos perdiendo que se está desviando a otros puertos y de nada sirve que se siga dinamizando la ciudad, sino trabajamos como al para un objetivo principal”, señaló María Claudia Pérez, presidenta de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC).

Ante no poder tener descargue en la terminal de Barranquilla, las empresas tienen sobrecostos que pueden alcanzar los 30 dólares por tonelada tras llegar a los puertos de vecinos como los de Santa Marta y Cartagena.

“Lo más grave que perdemos es confiabilidad, Barranquilla tiene una excelente infraestructura portuaria en tierra (terminales privadas), pero desafortunadamente tiene muchas complejidades con la infraestructura del río. A pesar de todos lo que se invierte en dragado no se ha tenido un manejo integral de la navegabilidad, entonces perdemos confianza. Cada empresa que tiene un desvío tiene unos sobrecostos inmensos. Si la carga viene para Barranquilla, utilizar un puerto vecino quiere decir que tienen que pagar transporte terrestre mucho más costoso, pagar dos o tres peajes, sobrecostos y subcontratar de emergencia”, explicó Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria.

A final de semana los gremios tienen cita con el ministro de transporte Guillermo Reyes para buscar salidas a la crisis portuaria de Barranquilla.

Infraestructura

Mientras tanto, Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Norte, destacó que Atlántico y Barranquilla siempre han presentado proyectos infraestructura y sostenibilidad que son vistos con buenos ojos por las entidades que los patrocinan

“Definitivamente la región Caribe necesita ir cerrando esa brecha en infraestructura que tiene con otras regiones, nosotros necesitamos seguir presentando buena preparación de proyectos (…) Es saber diseñar los proyectos para presentarlos a entidades del orden gubernamental como pueden ser como por ejemplo una app, pero sobre todo, los municipios y departamentos que dependen de sus inversiones en gran medida del orden nacional”, expresó Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Norte.