Pido a la Procuraduría que me destituya, pero que no me extorsione:alcalde de Soacha

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga dijo que la investigación que realiza la Procuraduría por una supuesta desviación de mercados durante la pandemia por el Covid-19 es sin fundamento.

Leer más: Alcalde de Soacha habría favorecido a miembros de su partido durante la pandemia

Según el mandatario, la polémica se desata por un total de 20 mercados que no fueron comprados con recursos públicos sino entregado por donaciones, las cuales fueron recibidas por personas que requerían esta ayuda humanitaria.

“Con 20 mercados, esa es la investigación de la procuraduría. A los dos días se me acercó un personaje de la alcaldía de Soacha, diciéndome que no me preocupe por la investigación pero que no expropia la tierra de la ciudadela Su. Por eso hoy le pido a la Procuraduría que me destituyan pero que no me extorsione” dijo el alcalde.

Para Saldarriaga esta investigación del Ministerio Público estaría ligada a una serie de amenazas y a la denuncia pública en la que estaría en riesgo su vida, por cuenta de los Tierreros, debido a que Saldarriaga adelanta un proceso para firmar la expropiación de 300 hectáreas de tierra en la Comuna 4 que son ocupadas de forma ilegal.

Leer más: Alcalde de Soacha denuncia amenazas contra su vida

Entretanto, la Procuraduría continúa con las investigaciones y cabe resaltar que también se profirió pliego de cargos en contra de la secretaría ejecutiva del despacho, Sor María Alarcón y del concejal del municipio Hernán Darío Soto Varón, por omitir la distribución equitativa de los mercados a las personas necesitadas.