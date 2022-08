Alcalde de Soacha denuncia amenazas contra su vida

El alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga asegura que ya han intentado acabar con su vida en dos ocasiones, todo por la necesidad de expropiar 300 hectáreas que pueden llegar a costar billones de pesos y albergar a más de 50 mil familias de forma ilegal.

"No me va a temblar la mano para firmar la expropiación de 300 hectáreas en la Comuna 4. Mi conciencia y mi principios no se venden. Han intentado quitarme la vida en 2 intentos, pero no va a haber nadie que pueda permitir o extorsionarme porque esa tierra es la de nuestros hijos en el futuro", anunció el alcalde.

El alcalde aseguró que ya le solicitó a la Policía Metropolitana de Soacha tener en cuenta las denuncias públicas realizadas por él mismo, en contra de su vida.