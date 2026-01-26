Entretenimiento

El humor se pone serio (pero no tanto) en “Estado de Grave E edad”

El nuevo el nuevo show de stand-up comedy de Nana Sanabria que se estrena el 21 de marzo, está lleno de anécdotas personales, observaciones filosas y humor inteligente.

¿Quién dijo que envejecer era digno? El próximo 21 de marzo en la Sala Astoria del Teatro Astor Plaza, se estrena “Estado de Grave E edad”, un show de stand-up comedy que se ríe de lo que casi nunca nos da risa: el paso del tiempo, las enfermedades, los diagnósticos médicos, el miedo a envejecer y la eterna lucha con el sistema de salud.

Con una mirada honesta, reflexiva, irreverente y profundamente humana, Nana Sanabria convierte las preocupaciones y desafíos emocionales de la adultez en carcajadas colectivas. “Estado de Grave E edad” no es solo un show de comedia, es una catarsis: una invitación a reírnos de aquello que nos preocupa, nos duele y nos persigue después de los 40 (o antes). Entre anécdotas personales, observaciones filosas y humor inteligente, el espectáculo conecta con una generación que confía en Google para auto diagnosticarse.

Este estreno consolida a Nana como una voz que utiliza el humor como lenguaje para hablar de temas relevantes, sensibles y universales demostrando que reír puede ser también un acto de liberación, sanación y conciencia. invita al público a reflexionar sobre lo que significa seguir cayendo... pero con flow. “Estado de Grave E edad” promete risas incómodas, verdades dichas sin anestesia y la certeza de que, si nos vamos a poner graves, al menos sea con sentido del humor, se estrena el sábado 21 de marzo en la Sala Astoria del Teatro Astor Plaza de Bogotá, entradas en www.entradasdeteatro.co.

