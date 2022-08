¿Por qué el deportista Set Cubillos dejará de representar a Barranquilla?

El raquetbolista barranquillero, Set Cubillos, anunció que dejará de representar a la ciudad y al departamento del Atlántico en competencias nacionales e internacionales por falta de apoyo.

Este deportista que le ha entregado al país varios títulos en competencias mundiales, panamericanas, entre otras competiciones, señaló que no representará más al departamento porque “las entidades deportivas le dieron la espalda y, en los últimos dos años, él ha tenido que costearse sus propios viajes y procedimientos médicos para representar a la ciudad”.

“Yo llevo casi 3 años representando a mi ciudad con mi propio bolsillo. Yo no recibo atención médica, ni demás actividades que requiere mi preparación. Esto yo no lo entiendo ya que yo soy un deportista con una buena hoja de vida y hace tiempo no recibo apoyo en el departamento del Atlántico”, indicó Cubillos.

Recordemos que cubillos es el raquetbolista más importante que ha tenido Barranquilla, es por eso que las canchas de este deporte que tiene la ciudad llevan su nombre.

Pese a que no confirmó donde continuará su carrera, este deportista dejó claro que ya tiene ofertas de otras ligas del país para representarlas en futuras competencias.