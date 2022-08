Estudiantes en Quindío lanzan SOS por el PAE y urgen intervención

En la sede de la Contraloría en la ciudad se realizó reunión entre entes de control, rectores, autoridades departamental y veeduría para analizar la compleja situación del programa.

El contralor estudiantil de la institución educativa Los Fundadores de Montenegro, Juan Felipe Machado, evidenció que al no contar con el servicio esta siendo afectada la permanencia en las aulas de clase ya que muchos deben continuar con las jornadas extendidas debido a los programas establecidos con el Sena. Llamó la atención de la autoridad para que resuelva la problemática y sean cuidadosos a la hora de contratar para que no vuelva a ocurrir una situación similar.

Por su parte el rector del colegio Pedacito de cielo de La Tebaida, Wilmer Fabián García, sostuvo que no hay una directriz clara de las medidas que deben tomar ante la contingencia es por esto que adelantan las mesas de trabajo con estudiantes para llegar acuerdos que no afecten el desarrollo de las actividades académicas. Espera que el nuevo Gobierno Nacional estructure la forma de ejecutar el programa para que no se registren estas afectaciones.

Finalmente, el gerente de la Contraloría General De La República en el Quindío, Rubén Dario Castillo, se mostró preocupado por lo que instó al gobierno departamental tome acciones concretas. Además, informó que están realizando auditorias de periodos anteriores como 2020 y 2021 en los que han encontrado mala planeación por lo que han trasladado a procuraduría también para que intervenga. Invitó a la autoridad departamental a que sea cuidadoso en un nuevo proceso verificando la capacidad financiera del operador.

Le puede interesar: Vuelva y juega, en Quindío suspendido el Programa de Alimentación Escolar



La secretaria de educación del departamento no se pronunció al respecto esperando comunicación oficial frente a las determinaciones que tomarán.