¿Cómo avanzan las revocatorias en el Huila?

A cerca de un año y tres meses aproximadamente de culminar el periodo de los mandatario municipales, existen seis municipios en el Huila que realizaron proceso de revocatoria de los alcaldes debido a varias razones entre ellas, la falta de cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Humberto Carrillo, delegado de la Registraduría en el Huila, explicó que pasadas las elecciones presidenciales, se continúa con los procesos de revocatoria donde ya en dos municipios desistieron de la misma.

Se trata de los municipios de Paicol y Garzón, de acuerdo al delegado, en el caso de Garzón, no se volvieron a presentar con la documentación requerida para continuar con el proceso y por ende la registraduría sobreentiende que las revocatorias no continuarán en trámite y el otro municipio dieron a conocer que no seguiría con el proceso.

Entretanto, según Carrillo, en el municipio de Pitalito, Campoalegre y Gigante se encuentran pendientes de la expedición del certificado por parte de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral donde se establezca que los respectivos comités promotores no sobrepasaron las máximas cuantías establecidas para este ejercicio de participación ciudadana.