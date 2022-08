Las autoridades desplegarán un operativo especial durante este fin de semana, para evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar antes, durante y después de la posesión presidencial de Gustavo Petro.

Lo que se busca es regular la movilidad para evitar cualquier caravana que pueda generar riesgo para los transeúntes, y además respaldar eventos que se realizarán por motivo del cambio de gobierno.

El mayor Giovanni Chávez comandante de la policía de tránsito en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que las labores son constantes y los operativos siempre buscan evitar cualquier accidente.

“La seccional de tránsito de transporte de la metropolitana de Cúcuta por motivo de este fin de semana con la posición presidencial, tenemos unos dispositivos de prevención y acompañamiento a todos los actores viales para que no se nos presente ningún siniestro, esperamos que no se dé ninguna situación o fatalidad en los días, sin embargo vamos a estar como siempre lo hemos realizado durante los fines de semana y este no será la excepción, vamos a continuar con los controles desplegados por todos nuestros corredores viales y en la ciudad de Cúcuta también”, dijo el funcionario.

De igual forma se tendrá en cuenta el concierto que se realizará en la zona de frontera, a pesar de no estar dentro de la jurisdicción de la capital nortesantandereana. Autoridades en Cúcuta realizarán operativos por posesión presidencial.