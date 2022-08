Viernes 5 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buena Noticia, desde hoy se reanuda el programa de alimentación escolar en los 54 colegios del Quindío beneficiando a 30.000 estudiantes

Liliana María Sánchez secretaria de educación explicó luego de la intervención de urgencia y suspensión temporal del PAE, la unión temporal sinergia subsanó las situaciones que se estaban presentando como el mal estado de frutas o verduras o la entrega no oportuna en cada colegio, lo que retardaba la actividad académica y la preparación de los alimentos

Desde hoy habrá seguimiento constante de la gobernación, la contraloría, la veeduría, rectores, docentes y estudiantes para garantizar que se preste el servicio del PAE en Calidad y Cantidad a los estudiantes de las instituciones educativas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En más de un 50% avanza la recuperación económica del Hospital La Misericordia de Calarcá

Recordemos que ante la crisis económica respecto a las deudas que generaron el cierre de servicios en el centro asistencial la Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención a través de un agente especial.

El titular de la Supersalud, Fabio Aristizábal, reconoció los logros que han permitido la contratación con diferentes EPS para cancelar el 50% de los pasivos y así abrir poco a poco los servicios para retornar a la normalidad. Además, informó que el hospital está facturando 1.100 millones de pesos casi lo mismo que facturaba antes con mediana complejidad.

Por su parte la veedora pro defensa del centro asistencial, María Elizabeth Aparicio, se mostró optimista con la intervención que ha realizado la Supersalud puesto que, aunque es un proceso ha sido evidente el fortalecimiento para que el hospital llegue nuevamente a segundo nivel.

El superintendente se refirió a las denuncias y polémica sobre contratación en el centro asistencial, además del salario del agente interventor. Indicó que a quienes tengan denuncias lo ideal es que las lleven a la Fiscalía para que determinen las responsabilidades a las que haya lugar. Fue enfático en afirmar que prefiere pagarle bien a un interventor y no a un mal gerente que quiera robar.

También sostuvo que la situación de hospitales en el departamento que son inviables lo ideal es fusionarlos para que exista un solo gerente con una sola administración con el fin de que permita subsanar las crisis que viven muchos de ellos.

Aseguró que los hospitales pequeños que no facturan los suficientes no generan rentabilidad y es ahí que surge la afectación económica. Añadió que en el departamento hay 14 hospitales públicos y 164 privados haciendo que la competencia sea muy compleja.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal desde Armenia llamó la atención porque la alta inflación está afectando gravemente las ventas del comercio en especial porque en los alimentos la inflación es del 25%

El líder gremial dijo que los altos precios de los insumos, la variabilidad del dólar, las restricciones de exportación por la invasión de Rusia a ucrania están afectando la reactivación económica del comercio

Agregó que la principal incertidumbre del comercio con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro que llega el siete de agosto es el impacto que tendrá la reforma tributaria, pero señaló que están abiertos a trabajar de la mano con el gobierno, pero también como veedores en los temas que no beneficien a los comerciantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Superintendente Nacional de Salud reconoció que es muy difícil recuperar los 3 billones de pesos que deben las 14 EPS liquidadas a los hospitales.

En su visita al departamento, el superintendente Fabio Aristizábal, aseguró que las EPS que fueron liquidadas no tenían reservas y aumentaron el deterioro por lo que no van a tener como responder a las deudas asumidas. A pesar del panorama dijo que no podían esperar a que se generaran los pagos sino tomar cartas en el asunto por eso indispensable el proceso de liquidación.

Solo en el Quindío para dar un ejemplo en el hospital San juan de Dios de Armenia las EPS liquidadas quedaron debiendo 61 mil millones de pesos y esa platica se perdió

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

600 estudiantes se benefician de las nuevas instalaciones de la institución educativa del Liceo Quindío, en Salento que tuvo una inversión de 6.172 millones de pesos y que fue entregado luego de cinco años de construcción.

La gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE Adriana González agradeció a la comunidad educativa de Salento, que estuvo durante muchos años esperando con ansiedad que esto fuera una realidad.

La funcionaria agregó que En adelante nos queda la entrega del Liceo Andino, en Filandia, para final de año, y además dejaron 16 sedes rurales priorizadas y con vigencias futuras comprometidas de entre 2022 y 2024, para su intervención en diferentes niveles, en materia de mejoramiento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En desembolso de Colombia Mayor en Armenia no se permitirá pago a terceros que fue avalado en medio de la emergencia sanitaria por COVID

Y es que los pagos correspondientes al mes de julio serán desde hoy viernes 5 de agosto y hasta el próximo 19 de agosto, pero con la novedad de no permitir el pago por mecanismo de transferencia a terceros.

La subsecretaria de desarrollo social, Jenny Gómez, informó que ante el fin de la emergencia sanitaria ya no es viable dicha medida, sin embargo, explicó que en caso de un beneficiario hospitalizado se entregará solo con poder autenticado ante un notario.

Agregó que son más de 9 mil adultos mayores beneficiarios de los cuales 3 mil se encuentran bloqueados o que no cobran oportunamente por lo que avanzan en la búsqueda activa para liberar cupos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Rectores de universidades públicas en el Quindío se mostraron optimistas con la llegada del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y los desafíos en educación superior.

El rector de la universidad del Quindío José Fernando Echeverry indicó que en reuniones que ya sostuvieron con el ministro designado de educación Alejandro Gaviria la meta del gobierno entrante es tener una cobertura de un millón de cupos nuevos en la educación superior lo que supone un gran desafío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Salento, Fontur Colombia hizo la entrega oficial de las obras complementarias del Recinto Gastronómico "Villa de Nueva Salento", que corresponden a mobiliario y adecuación de cocinas, y que beneficiará a más de 100 familias.

La Fundación Jardín Botánico del Quindío recibió El Mercurio de Oro, la máxima distinción que entregó Fenalco durante la noche de los mejores que se llevó a cabo en el centro de convenciones donde reconocieron a los comerciantes del departamento en 10 categorías, espere detalles en la emisión de noticias de las 845 de la mañana

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El próximo lunes 8 de agosto se dará inicio a la obra del sector de Malibú de Armenia

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, manifestó que el inicio de obra fue aplazado para ese día ya que el contratista no es de la región y está en el proceso de contratación de personal.

Además, informó que Invías realizó una solicitud en el sentido de que se establecieran los andenes y reductores sobre la vía lo que ha llevado a la modificación del plan de movilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

70 yiperos del municipio de Montenegro serán beneficiados con el transporte mixto

En efecto fue habilitado el transporte mixto en la localidad con el fin de que los yiperos puedan trasladarse a otros municipios del departamento.

El alcalde, Daniel Restrepo, resaltó que con la medida que ya entró en funcionamiento les permitirá a los conductores operar con total tranquilidad pasando de 4 a 12 tarjetas de operación.

Uno de los yiperos beneficiarios es Jorge Iván Villeta más conocido como Rayo Veloz, quien afirmó que fue mucho tiempo esperando que se brindarán las mejores condiciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el Ministerio del deporte, gobernaciones y alcaldías firmaron convenios de cofinanciación de la infraestructura de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023 que aseguran recursos, por parte de la Nación, de 146 mil millones de pesos (107 mil para infraestructura y 39 mil para organización).

En este evento se confirmó que el complejo acuático y el coliseo multideporte se construirá frente al estadio centenario de Armenia y no en el parque de recreación como se había manifestado, esto debido a que no hay tiempo para adelantar los estudios y diseños de la obra en ese lugar.