En Cartagena 64 salvavidas fueron vinculados a la planta del distrito /

Después de 20 años los 64 guardavidas de Cartagena entrarán a la planta de personal del Distrito y será el primero de Colombia, así lo anunció el alcalde, William Dau Chamat, durante el acto de posesión que los vincula en cargos de carrera administrativa bajo la modalidad de provisionalidad.

“El cuerpo de rescate náutico de Cartagena ya no tiene que estar mendigando una OPS, buscando padrinos políticos para que les hicieran un contrato. Confirmamos que cuando no se roban la plata y se tiene voluntad política las cosas sí pueden cambiar. Tal como lo prometí en 2019, después de una protesta porque no tenía contratos, hoy hacen parte de la planta de personal del Distrito y les cumplimos”, alcalde William Dau.

"Extiendo mis agradecimientos a Dios y al alcalde William Dau. Hemos luchado por esta oportunidad desde el año 2001. Cartagena siempre tuvo un servicio de guardavidas intermitente, que no permitía mayor seguridad, contratados por terceros y con pocas garantías laborales, adeudándonos salarios y prestaciones sociales", dijo Víctor Torres, guardavida del Distrito.

Después de realizar los estudios técnicos y financieros ante el Concejo Distrital y la Dirección Administrativa de Función Pública, el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena lo logró.