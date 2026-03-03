Netanyahu dice que Irán tendría un programa nuclear inmune pronto si no hubiera atacado

Esta es la foto compartida por la Oficina de Prensa del Gobierno Israelí (GPO), que muestra al Primer Ministro Benjamin Netanyahu hablando con el presidente Donald Trump con un mapa en la mesa (Jerusalén) EFE/EPA/AVI OHAYON / GPO HANDOUT / AVI OHAYON / GPO HANDOUT

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en cuestión de meses el país persa tendría un programa nuclear inmune.

Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El mandatario israelí afirmó que, tras los ataques contra instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos iraní, el régimen no dio señales de repliegue.

“Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos”, declaró.

Durante la entrevista, Netanyahu resaltó que durante una reunión con el presidente, Donald Trump, en su casa de Florida, antes de asumir la presidencia en 2025, el republicano fue enfático en la necesidad de detener a Irán.

El líder israelí puntualizó que no espera una guerra que se alargue por tiempo indefinido y que espera que esto traiga una paz duradera.

Esta misma noche, Irán realizó diversos ataques contra objetivos de Israel y embajadas de Estados Unidos, como la ubicada en Riad, capital de Arabia Saudita.

Por su parte, las operaciones militares de Estados Unidos en la región serán sometidas a juicio en el Senado este martes, cuando los congresistas busquen reducir los poderes de guerra del mandatario.

El enviado especial para Medio Oriente de EE.UU., Steve Witkoff, aseguró que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana.

“Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %“, indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.