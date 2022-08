Rutas intermunicipales suspenden servicio por bloqueos en Barranquilla

El paro de conductores que se presenta desde la mañana de este lunes en Barranquilla y su área metropolitana comenzó a afectar el servicio de transporte hacia los municipios del Atlántico.

En al menos cuatro puntos del área metropolitana de Barranquilla se registran manifestaciones de conductores del transporte público. Esta situación afecta a los usuarios que transitan la vía hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz y municipios del oriente del Atlántico como Santo Tomás, Sabanagrande, Sabanalarga, entre otros.

Por otro lado, las poblaciones del centro del departamento como Galapa, Baranoa y Usiacurí quedaron bloqueadas con Barranquilla porque la empresa que ofrece el servicio decidió suspender ante la situación de orden público y esta situación se le sumó los buses que quedaron varados debido a que los conductores de servicio público de Barranquilla pincharon las llantas de los automotores.

“Nosotros operamos normalmente los primeros buses, pero hacia las 6:15 am me vi obligado a no despachar más buses porque los muchachos que regresaban de Barranquilla dijeron que el orden se había alterado, por eso nos vimos en la obligación de paralizar para no exponer la integridad de los usuarios y de los buses”, explicó a Caracol Radio Over Sarmiento, coordinador de despacho de la empresa Cootransguajaro.

Mientras tanto, el servico de la empresa Cootransoriente también fue suspendido ante los bloqueos que se registran en la calle 30 por parte de los conductores de Transmecar.

Las manifestaciones continúan pese a los anuncios hechos por las autoridades de fortalecer presencia policial en las rutas.