Lunes 1 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Mañana martes 2 de agosto continuará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el gerente de la Empresa Proyecta Quindío Pablo César Herrera Correa que fue capturado el pasado viernes en la gobernación del Quindío por personal de la Fiscalía de Bogotá.

El funcionario fue presentado por la Fiscalía 93 especializada de la capital colombiana ante el juez 18 penal municipal con función de control de garantías que legalizó la captura y fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El gerente de Proyecta NO aceptó cargos imputados, pero seguirá en detención preventiva hasta mañana martes 2 de agosto cuando se reanude la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a las 2 de la tarde.

Cabe recordar que el gerente de proyecta es investigado por presuntas irregularidades en contratos con Alejandro Noreña amigo cercano al detenido senador Mario Castaño en el escándalo de las marionetas.

Luego de la captura de Pablo César Herrera Correa gerente de Proyecta el gobernador del departamento Roberto Jairo Jaramillo solo se refirió al tema a través de un comunicado.

En el documento el mandatario señala “La instrucción que he entregado a todo el equipo de trabajo es que nos pongamos a disposición de los organismos de investigación y control, puesto que somos una administración de puertas abiertas, y toda la información, documentación, y demás que requieran y que nos competa, serán proporcionadas en el momento en que las requieran dichos organismos”

Jaramillo Cárdenas expresó que no califica ni da una opinión sobre lo que está sucediendo, puesto que considera que sería intervenir en un proceso investigativo que corresponde única y exclusivamente a las autoridades, y agregó que en el momento en que estas tengan un dictamen final, el mismo será acatado con el respeto que impone el Estado de derecho que nos rige.

Y las revelaciones por este caso no paran, en las últimas horas el ex procurador agrario del eje cafetero Diego Trujillo en Noticias de Caracol del Canal Caracol ratificó las denuncias contra el senador Mario Castaño por presunta red criminal de contratación.

El ex procurador en el medio nacional también denunció a la actual representante a la cámara Sandra Aristizabal porque al parecer habría utilizado recursos del canal regional Telecafé para su campaña política

En el medio nacional la representante a la cámara Sandra Viviana Aristizabal desmintió las versiones del procurador y fue clara en señalar que la contratación durante el año que estuvo en el canal regional estuvo ajustada a las normas y al manual de contratación.

Cinco homicidios se presentaron el fin de semana en el Quindío, tres de los cuales en Armenia lo que prende las alertas en el Quindío por la criminalidad.

El primer asesinato se presentó en el barrio La Isabela en el municipio de Montenegro dónde fue ultimado con arma de fuego Edwin Lisandro Cano Álvarez de 23 años de edad, conocido con el alias de " pelo de Coco" o el "americano"

El segundo homicidio se registró en el barrio Jardines de la Fachada al sur de Armenia en la Manzana 76, dónde fue asesinado con arma de fuego Daniel Gómez Villegas de 25 años de edad.

Mientras que en La Tebaida en el barrio Turbay Ayala fue asesinado Edwin Lains Ramírez Arredondo de 39 años de edad, según información de la ciudadanía los actores criminales fueron dos hombres que se movilizaban en un taxi.

En este caso mediante reacción de las patrullas y plan candado en la vereda Guanabanal lograron ubicar el vehículo conducido por un hombre de 41 años de edad, quien es trasladado para iniciar su proceso de judicialización.

Como Néstor Jaime Mesa Celis, de 18 años, fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego el sábado 30 de julio en el barrio El Paraíso de la capital del Quindío.

En la madrugada del domingo 31 de julio, en el centro de Armenia, fue asesinado, con arma corto punzante, Uriel Cortés Torres, de 65 años de edad. La víctima sufrió una herida en el cuello, producto de una riña con otro hombre, el presunto agresor fue capturado

Dos muertos y seis heridos dejaron varios accidentes de tránsito el fin de semana en vías del Quindío, siniestros que se han convertido en un problema de salud pública.

Y es que Cinco personas lesionadas dejo aparatoso accidente de tránsito en la vía que comunica al municipio de Génova con el corregimiento de Barragán del Quindío luego de que un microbús se fuera a un abismo.

Otro accidente de tránsito se registró en la vía que comunica al club campestre con el aeropuerto el Edén al sur del Quindío sector del seminario mayor donde el choque de una motocicleta con un carro de valores dejo como saldo uno de los motociclistas muerto identificado como Dewis Manuel Mendoza Mejía.

Y anoche en la carrera 4 entre calles 10 y 11 del municipio de Montenegro un hombre identificado como Miguel Serna Castro de 65 años de edad fue arrollado por un camión, al parecer la víctima se resbaló y al caer a la calle fue embestido por automotor falleciendo en el lugar de los hechos.

Precisamente la encuesta armenia Como Vamos reveló que, con respecto a las muertes por accidentes de tránsito, se aprecia un aumento a pasar de 52 casos en 2020 a 64 casos en 2021. Al analizar la tasa por cada 100.000 habitantes de muertes en accidentes de tránsito en Colombia en 2.021 se tiene una tasa de 14 mientras que en la ciudad de Armenia presenta una tasa de 21.

La alcaldía de Armenia pagará 8 millones de pesos de recompensa a las personas que brindaron información que permitieron la captura de los responsables por el delito cometido a la joven Laura Daniela Isaza Ramírez, quien fue víctima de una sustancia química que le causó quemaduras en su rostro, pecho y espalda.

En Armenia se vencieron miles de vacunas contra el COVID-19 en Armenia por no aplicación del biológico en esta ciudad.

La noticia fue confirmada por la secretaria de salud de la capital del Quindío, Lina Gil que explicó que desafortunadamente 4000 dosis de Pfizer se vencieron.

La funcionaria expuso los factores por los cuales estas vacunas se vencen “lo primero es que el relajamiento de las medidas por parte de los ciudadanos que no acuden a vacunarse, segundo que como ya no exigen el carnet entonces los ciudadanos por voluntad no acude a las jornadas de inmunización”

Pero además agregó que estas vacunas fueron recibidas hace 20 días y añadió “dejamos en claridad que debido al ritmo de vacunación no íbamos a cumplir a pesar de las jornadas que se han llevado a cabo en centros comerciales, barrios y otros espacios y los volúmenes no daban para aplicar esos biológicos”

En la semana del 20 al 26 de julio se aplicaron 7.239 vacunas, para sumar un total de 1.091.554 dosis aplicadas en los 12 municipios del Quindío de las cuales 632.170 en Armenia.

Precisamente hoy la alcaldía de Armenia dispuso de 564 dosis de vacunas contra el coronavirus en cuatro sectores de la ciudad.

Centro comercial Bolívar: 9:00 a.m. a 3:00 p.m., Centro comercial San Sur: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y Casetas comunales de los barrios La Patria Salazar y donde hay disponibles dosis de Pfizer y Sinovac.

En Armenia, activaron las alarmas frente al primer caso confirmado de la viruela del mono en el vecino departamento de Risaralda, autoridades de salud reiteran la importancia de acudir al médico si presentan síntomas asociados.

Las ferias de empleo en Armenia apuntan a fortalecer la ocupación laboral

Según las cifras del Dane en el trimestre abril – junio 2022 Armenia se ubicó en el noveno lugar de desempleo con una tasa de 12.9% de tasa de desocupación laboral.

Desde la alcaldía de la ciudad realizan jornada de inserción laboral en diferentes puntos allí hablamos con las personas interesadas en obtener empleo quienes reconocieron las dificultades para acceder a uno porque las ofertas no son acordes a sus perfiles profesionales.

Resaltaron que este tipo de estrategias permiten fortalecer la empleabilidad porque es más fácil para ser parte de proceso de selección.

Armenia se raja en cultura ciudadana y baja participación de las personas en temas de ciudad, así lo reveló el más reciente informe de calidad de vida del programa Armenia Cómo Vamos.

El ingeniero Uriel Orjuela, coordinador del programa señaló que, aunque la ciudad mejoró en temas de empleo, pobreza, algunos índices de seguridad, en cobertura de salud, en educación, en cultura ciudadana la capital del Quindío perdió el año 2021.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos indicó que es evidente que hay que trabajar en la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia de las personas con los temas de ciudad.

Las autoridades educativas del departamento del Quindío esperan que esta semana se normalice la preparación en sitio, del programa de alimentación escolar con complementos calientes como el desayuno en la mañana, el almuerzo –especialmente para los alumnos de jornada única- y continuar con ración industrializada

¡Por Fin! Luego de más de cinco años de retrasos, suspensiones, el Ministerio de Educación en asocio con la alcaldía de Armenia ya han entrego el 60% de las 10 instituciones educativas prometidas y que han afectado a 8.000 estudiantes, esperan que en el segundo semestre entreguen tres colegios más y en 2023 el cuarto que hace falta.

Ciudadanos se quejan por el deterioro del puente entre Filandia y Quimbaya, solicitan pronta intervención

La líder del municipio de Filandia, Martha Soley Amaya, evidenció las dificultades del puente La Soledad que comunica con Quimbaya por lo que llamó la atención al gobierno departamental para que intervengan el sector brindando las condiciones idóneas para propios y turistas.

Felipe Zuluaga de la secretaría de infraestructura del departamento, informó que están tramitando el permiso ambiental para ejecutar la obra que consta de un muro de contención y también obras hidráulicas

En deportes, la ciudad de Armenia y el estadio Centenario le cumplieron a la Copa América Femenina de fútbol, la Selección Argentina se clasificó al mundial luego de derrotar 3 a 1 a Paraguay, las jugadoras albicelestes recibieron las medallas del tercer lugar de la Copa América y celebraron en el jardín de América donde la goleadora del torneo Yamila Rodríguez anoto dos goles para llegar a seis anotaciones en el campeonato.

De otro lado en el campeonato suramericano de fútbol de salón que se jugó en el coliseo del sur de Calarcá, Caciques del Quindío logró el tercer lugar al derrotar 1 a 0 a Mundo Factory de Venezuela, mientras que el Campeón del torneo fue 12 de junio de Paraguay que le ganó 5 a 4 a Faraones de Pitalito Huila.

Hoy regresa el fútbol de la B al estadio Centenario de Armenia, a las 4 de la tarde el Deportes Quindío enfrentará a Valledupar por la cuarta fecha del Torneo Dimayor, están habilitadas las tribunas occidental, oriental y norte para los hinchas del equipo milagroso.