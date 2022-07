Directivas de la universidad UPTC piden a profesores volver a clases

Y es que desde el 5 de julio están en asamblea exigiéndole a las directivas de la universidad que cumplan la Resolución 4009 de 2020.

Más de 940 profesores ocasionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con sedes en varias ciudades de Boyacá, comenzaron su protesta ante lo que han señalado que es un ‘incumplimiento reiterado de las directivas’.

La asamblea de profesores inició un cese de actividades de clase exigiendo el cumplimiento de los acuerdos sindicales de los años 2013, 2018 y 2020 y que el detonante fue, el no pago y reconocimiento de la prima de servicios proporcional al tiempo de trabajo laborado, establecida en la Resolución 4009 de 2020.

Al respecto sus pronunció la Dirección de la Universidad, y en incomunicado sostuvo que les corresponde “a sus cuerpos colegiados mantener siempre vigente la convocatoria a la realización de las actividades académicas programadas sin contratiempos conforme a un calendario académico organizado colectivamente, estudiado y aprobado por el Consejo Académico, en el cual se ejecutan recursos económicos, financieros, contrataciones, vinculaciones, proyectos y múltiples convocatorias propias de la docencia, investigación, extensión y aseguramiento de la calidad en respuesta a las normativas nacionales”.

Por lo anterior, las directivas oficializaron sus llamado a mantener la agenda académica mientras resuelven su inconformismo: “llamamos a docentes y estudiantes de todas las facultades a mantener en pleno desarrollo las actividades académicas en general y realizar las clases programadas”.

Las directivas basaron su solicitud, teniendo en cuenta entre otras consideraciones que “la universidad hoy recibe el 30% menos de los recursos económicos que recibía a diciembre de 2018, pero sus demandas y necesidades han sido crecientes”.

Explicaron que los recursos de la universidad, que han causado el inconformismo, se han visto reducidos: “esta reducción obedece a la rebaja del costo de matrículas que incorporó otro nuevo sistema de cobro por mandato de un juez. Los recursos que recibe del Gobierno por matrícula cero, solo cubren en promedio entre el 5% y el 10% del costo real de la permanencia de un estudiante. Como resultado de la pandemia se produjo una reducción generalizada de ingresos por convenios, proyectos y venta de servicios académicos. La Universidad también ha sido “castigada” con un embargo producto de decisiones externas frente a situaciones de orden laboral y pensional ocurridas antes de 2015, y mantiene activos sus mecanismos jurídicos en busca de recuperar estos dineros que superan los 10.000 millones de pesos”.

Según la universidad, “a pesar de esta situación de menor captación de ingresos, y mayores costos para sus pagos (ejemplo: en restaurante el costo para la universidad por cada almuerzo, pasó de valer $6.000 a $9.000 a cargo de la Institución el 70%)”.

Además, la dirección de la universidad comunicó que “ha avanzado en la búsqueda de nuevas fuentes para cubrir estas dificultades, para culminar lo previsto en el plan de desarrollo y cumplir sus compromisos de prácticas, restaurantes, residencias, bienestar, movilidad de docentes y estudiantes, apoyo a congresos, publicaciones, pagos en salarios y bonificaciones por productividad académica, y otros, del rubro de funcionamiento principalmente afectado”.

Aclararon que la universidad UPTC “solo recibe del presupuesto nacional el 50% de los recursos de funcionamiento y debe producir el restante 50%, en el que se incluyen los recursos necesarios para el pago de nómina que supera el 80% de los gastos de funcionamiento. Desde hace una década esta relación de ingresos se mantiene. A pesar de las dificultades, la universidad podrá terminar el año 2022 sin déficit, ni carencias básicas, mientras se mantenga la distribución presupuestal aprobada mediante acuerdo y estas asignaciones implican mantener el calendario sin alteraciones”.

En cuanto a las solicitudes de los profesores, asociados en ASPU, sobre acuerdos establecidos a partir de pliegos de 2013, 2018 y 2020, las directivas actuales de la universidad respondieron que “cada administración ha actuado conforme a su responsabilidad, pero a esta administración corresponde dar cuenta del acumulado de compromisos, lo que en todo caso hace con responsabilidad institucional, con estudios y garantías de sostenibilidad, pero siempre con el objetivo centrado en superar las demandas expuestas y mantener la progresividad y respeto por las conquistas de sus estamentos como principal objetivo institucional”

Respecto a la situación de conflicto actual, la universidad defendió que “desde el primer momento en que la dirección tuvo conocimiento de la existencia demandas docentes, actuó con respuestas inmediatas en búsqueda de colocar el diálogo abierto como principio de resolución de dificultades y conflictos; y exponer sus razones para prevenir situaciones de mayor dificultad”.

La Dirección de la Universidad consideró que “pudo haber sido convocada o informada de los aspectos expuestos en los comunicados para tratarlos antes de iniciar las acciones a las que acudió sin previo diálogo, aunque esto lo supone y prevé el mismo artículo art 25 de la resolución 4009 y lo ratifica en el artículo final de la misma, para acudir (o crear) la Comisión de concertación laboral permanente, justamente para “procurar las fórmulas que permitan la solución de conflictos laborales que se presenten en la universidad y hará el seguimiento a los acuerdos resultantes de la negociación del pliego petitorio”; lo que hubiera contribuido a establecer fórmulas de diálogo y búsqueda de soluciones previas a la convocatoria a suspender actividades”.

La universidad también dijo que “el Rector se desplazó hasta allí en búsqueda de iniciar un diálogo directo con los docentes, orientado a buscar salidas, y fue rechazada su intención. Posteriormente se envió una comunicación a ASPU con respuestas jurídicas al tema de pago de prima y se invitaba a conformar de inmediato una comisión para tratar los asuntos demandados y se delegaba al Señor Vicerrector Administrativo y Financiero y al jefe de Planeación, por parte de la dirección la cual no tuvo respuesta”.

De los temas específicos de las reclamaciones con base en la organización temática de lo que ASPU ha denominado “acuerdos incumplidos”, se ha dado curso a su revisión, a través de tres reuniones entre la dirección de la universidad y ASPU, tendientes a encontrar tiempos de cumplimiento especialmente en la conformación de comisiones paritarias.

La institución tambien fue enfática en señalar que “la Dirección si ha sido consecuente con el reconocimiento y respeto a docentes más allá de sus formas de vinculación y, ha seguido la ruta de las últimas tres administraciones por lo menos, en términos de que la prima a pagar a mitad de año, se ocasiona a partir del sexto mes de trabajo, pero en todo caso se paga, proporcionalmente el tiempo laborado a partir de esta consideración con la liquidación del contrato y así se ha venido haciendo. Para mantener esta conclusión se basa en la lectura en derecho, estudio, análisis e interpretación de las normas nacionales, a cargo de la Dirección Jurídica que representa a la institución en esta materia”.

Agregaron que, contrario a lo que indica la universidad “ASPU considera que esta consideración no es válida y según sus análisis concluye que no pagar de la manera solicitada constituye un incumplimiento. Son evidentes dos lecturas y conclusiones distintas sobre lo mismo. El Rector para ordenar un pago se basa en las conclusiones del equipo jurídico de la institución. La propuesta sin embargo que hemos hecho desde el momento que se conoció la solicitud, ha sido que de común acuerdo las dos representaciones jurídicas establezcan un diálogo directo, una mesa de trabajo y cooperen en búsqueda de confrontar y superar argumentaciones, y aclarar la situación o proponer fórmulas de solución en derecho, ya que el representante legal no puede autorizar pago alguno sin la total claridad jurídica”.

La universidad respondió a las demás solicitudes de los docentes, con temas relacionados a “docentes de dedicación exclusiva, pago de puntos por escalafón a docentes ocasionales, pagos por servicios prestados, requieren un complejo estudio y revisiones concretas y exigen acuerdos de mediano plazo con el propósito de promover decisiones que correspondan en rigor a las múltiples normativas nacionales como el Decreto 1279 y las sentencias de las cortes de justicia”.

Concluyen las directivas de la universidad que “la Dirección de la Universidad mantiene el llamado al diálogo como recurso fundamental para aclarar, responder y tratar cada uno de los temas que hoy no generan claridad, causan confusión o presentan conclusiones distintas. Así mismo ratifica su respeto a las manifestaciones de controversia y reparo, a las actuaciones de la dirección y promoverá en todo momento sus invitaciones al diálogo eficaz con soluciones efectivas”.

Finalmente, destacaron que no hay soluciones inmediatas, y por eso, el llamado es a concertar pero regresando a clases: “por el carácter de los temas referidos en las comunicaciones, ninguna solución a los puntos de las solicitudes de ASPU, puede lograrse en el término de lo inmediato, por lo cual el llamado y convocatoria a la comunidad universitaria, es a mantener los espacios de debate, deliberación, intercambio de información y formulación conjunta de soluciones que sean necesarios, sin afectar el desarrollo de las asignaturas, ni la actividad académica en general, y destacar que se están realizando más de 250 prácticas de campo, visitas de pares, movilidad internacional de estudiantes y docentes y reiterar que de afectarse las fechas y actividades del calendario, son previsibles impactos presupuestales no favorables para el inmediato futuro de la institución”.