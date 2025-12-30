Boyacenses ya tienen calendario para declarar y pagar el Impuesto de Vehículos 2026

La Dirección de Recaudo y Fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Boyacá definió el calendario para la declaración y el pago del Impuesto sobre Vehículos Automotores correspondiente a la vigencia 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 488 de 1998 y el artículo 92 de la Ordenanza 108 de 2025.

De acuerdo con el Estatuto de Rentas Departamental, esta dependencia fija cada año, mediante acto administrativo, los plazos para el cumplimiento de esta obligación tributaria, con el fin de garantizar un recaudo oportuno y eficiente de los recursos del departamento.

El director de Recaudo y Fiscalización, César Antonio Pérez Naranjo, explicó que tanto la declaración como el pago deberán realizarse de manera simultánea.

“El impuesto deberá declararse y pagarse a través de los canales digitales habilitados o en las entidades financieras que tienen convenio vigente con la Secretaría de Hacienda de Boyacá, quedando el pago registrado en el mismo formulario”, precisó el funcionario.

Pérez Naranjo indicó además que el calendario de pago se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, incluidas las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos. “En el caso de las motos, se tendrá en cuenta el último número de la placa, incluso cuando esta termine en una letra”, señaló.

Según el cronograma establecido, los plazos son los siguientes:

Placas terminadas en 1, 2 y 3 : hasta el 31 de enero de 2026 . La sanción inicia el 1 de febrero .

: hasta el . La sanción inicia el . Placas terminadas en 4, 5 y 6 : hasta el 28 de febrero de 2026 . La sanción inicia el 1 de marzo .

: hasta el . La sanción inicia el . Placas terminadas en 7, 8, 9 y 0: hasta el 31 de marzo de 2026. La sanción inicia el 1 de abril.

El periodo para declarar y pagar el impuesto estará habilitado desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Los contribuyentes que no cumplan dentro de los plazos señalados deberán asumir las sanciones e intereses de mora, liquidados conforme a la normatividad tributaria vigente y a la tasa de interés aplicable al momento del pago.

La liquidación del Impuesto sobre Vehículos Automotores se realizará con base en la Resolución No. 20253040048935 del 26 de noviembre de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte, así como en las disposiciones que la modifiquen o aclaren.

Finalmente, el director de Recaudo y Fiscalización hizo un llamado a los propietarios de vehículos a cumplir oportunamente con esta obligación. “Invitamos a todos los contribuyentes a realizar el pago dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones y aportando al fortalecimiento de las finanzas del departamento de Boyacá”, concluyó.