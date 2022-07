Concejo da ultimátum a Infraestructura para arreglo de puentes

Es importante recordar que el debate se da debido a la ausencia del secretario de infraestructura al debate anterior.

Luis Villadiego, inició informando sobre cada una de las preguntas del cuestionario remitido por los concejales citantes: Rodrigo Reyes y Liliana Suárez. Villadiego informó sobre el último mantenimiento que se les han hecho a los puentes de la ciudad.

Al antiguo Heredia, Chambacú y Román se le hizo mantenimiento de juntas en 2015. Al de Las Palmas Y Jiménez se le hizo mantenimiento en la capa de rodadura en 2020, al puente Benjamin Herrera se le hizo mantenimiento en la capa de rodadura en 2022 y al puente Las Palmas - Obras de rehabilitación provisional del tablero en 2021.

Frente a la petición de los concejales de conocer la fecha de inicio de obras en los diferentes puentes en riesgo, el secretario manifestó que durante este tercer trimestre del año se llevará a cargo la contratación y se calcula que en el último trimestre del año, se iniciarían las intervenciones.

Los concejales exigieron una solución urgente debido al inminente riesgo en el que se encuentran los ciudadanos y le pidieron revisar las excepciones de la ley de contratación para hacer uso de una urgencia manifiesta.

El concejal David Caballero del partido Conservador, aclaró que la competencia del Concejo no es contratar, sino hacer seguimiento para que los recursos sean efectivos y eficaces. Y señaló que los puentes no pueden quedarse 3 meses más esperando que los intervengan, “necesitamos solución, no tiene sentido que teniendo $8.000 mil millones de pesos no se hagan las obras, en este tipo de caso de urgencia, la ley permite que se hagan de manera rápida”.

En el mismo sentido, el concejal Rodrigo Reyes aseguró que los puentes no dan espera, y recordó que el director de Gestión de Riesgo en el debate pasado, informó que él ha enviado dinero a la secretaría de infraestructura con el fin de intervenir los puentes, “Debe haber una fórmula para que los puentes se intervengan lo antes posible, y exijo que se ejecuten estas obras en el menor tiempo posible”.

El concejal Carlos Barrios de Cambio Radical señaló la ley que permite declarar una urgencia manifiesta en estos casos, “la regla general del derecho en Colombia tiene sus excepciones, la ley 80 y la 1150, todas tienen su excepción, y con el informe que presentó el director de riesgo, sus abogados deben buscar los términos en donde se puede declarar una urgencia manifiesta que es una de las excepciones que tiene la ley 80, además de los convenios administrativos, lo cual acorta los términos para poderle cumplir a la ciudadanía”.

Por su parte, la Concejal Liliana Suárez de la bancada ASI, enfatizó en que la secretaría debe tener los estudios listos de los diferentes puentes para poder avanzar en los requisitos y no presentar más demoras en la ejecución.

El concejal Wilson Toncel de Cambio Radical pidió dejar constancia de que el Concejo ha adelantado todas las acciones para instar a la administración a cumplir, incluso aprobando los recursos necesarios. “Es insólito esta situación, ya pasó más de un año la audiencia pública en Manga sobre este tema y escucho que sólo hasta ahora hicieron los estudios pertinentes, y luego van a excusarse en que los puentes no se intervinieron por culpa del Concejo y las vigencias futuras, el dinero si lo hay, lo que no hay es voluntad y deseo de la administración”, dijo Toncel.

Sobre el mismo tema el concejal Sergio Mendoza expresó su preocupación por que en el debate no se menciona el puente de San José de los Campanos, el cual también es un peligro inminente para la comunidad, pues lo único que sostiene hoy en día, es la viga del medio.

Se declaró sesión informal para escuchar a ciudadanos de los barrios Ternera y Manga, quienes insistieron en el peligro que representa la demora en la contratación de las obras para intervenir los puentes de estos sectores.

“Vamos a hacer un gran plantón y cierres viales de manera pacífica hasta que la administración tome las herramientas jurídicas y contrate las obras para el arreglo de la malla vial de los puentes” dijo David López, habitante del barrio Manga.

El concejal César Pión presentó proposición para que se envíe documento a Control Interno del distrito, donde se anexe el video de la sesión de hoy, las respuestas del director de gestión de riesgo y del secretario de infraestructura y se le envíe copia a Personería para efectuar a estas dos entidades un diagnóstico de por qué no se han intervenido los puentes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

En ese sentido, la Personera delegada, aseguró que ya decidieron abrir investigación disciplinaria a la secretaría de infraestructura y a otras cuatro secretarías más que no han cumplido con lo que se les ha pedido.