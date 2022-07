En Tunja habrá marcha y velatón contra ‘Plan Pistola’ contra policías

“No queremos ni un policía más muerto en el país. Nos duele como asesinan a nuestros policías y militares, y que no pase nada en Colombia, todas las vidas cuentan, y los criminales, no pueden estar acorralando las vías de los uniformados. Por eso macharemos este miércoles 27 de julio en las principales calles de Tunja”, sostuvo Lizeth Rodríguez, esposa de un subintendente de la policía metropolitana de Tunja, que lleva alrededor de 14 años al servicio de la institución.

Con velas, flores, carteles y camisetas blancas, marcharan en el centro histórico de la ciudad en la tarde de este miércoles 27 de julio, y en la plaza de Bolivar, finalizaran su manifestación simbólica en contra de la violencia contra los uniformados.

“Prenderemos velas también por las familias que han entregado las vidas de sus seres queridos, por la seguridad en Colombia, esperamos que nos tengamos la afluencia de a ciudadania, porque solo quienes tenemos familiares policías, sabemos la incertidumbre que sentimos, la impotencia y la angustia de cada dia al verlos salir de casa”, concluyó Rodríguez.

Y es que la organización Human Rights Internacional, reveló que cada 56 horas un policía es asesinado en el país, y que en lo corrido del 2022, se han registrado 105 vulneraciones contra los policías, de las cuales 70 son por amenazas, y 35 por asesinatos, siendo el departamento de Antioquia el más afectado.