Elvis Perlaza denunció haber recibido insultos racistas del DT de Pasto: Quise pegarle

Independiente Santa Fe inició con pie derecho su camino en el segundo semestre. Los dirigidos por Pablo Peirano se hicieron fuertes en condición de local y derrotaron 2-1 al Deportivo Pasto, equipo que luchó hasta el final, pero al que no le alcanzó para salvar el punto. Agustín Rodríguez y Harold Santiago Mosquera se encargaron de llevarle las alegrías a la afición capitalina.

Ahora bien, no todo fue felicidad en el cuadro cardenal. En medio de la zona mixta, Elvis Perlaza denunció haber recibido insultos de tipo racistas de parte del entrenador Gustavo Florentín (Deportivo Pasto) en medio del encuentro.

La acción en cuestión se dio en los primeros minutos de la segunda parte, cuando el marcador estaba 2-0 en favor de Santa Fe. El técnico paraguayo se enojó fuertemente con Perlaza, quien se encontraba caído en el césped, y de inmediato comenzó a increparlo con “palabras ofensivas”. Situación que terminó escalándose hasta el punto de terminar en empujones y por poco agresiones.

Denuncia de Perlaza

“Me dijo: ‘Hijo de pu..., parate negro mari...’. La verdad eso me enfadó mucho y le dije que tenía que dar ejemplo y respetar. Me sacó de quicio. Uno la piensa ahí para no perjudicar al grupo, pero le quería pegar”, sentenció el lateral derecho de 35 años.

Y complementó: “Eso no se puede quedar en la cancha, porque entonces ¿quién es el que da ejemplo acá? Siempre termina uno perjudicado. Toca uno aguantarse y seguir, porque no hay más de otra”.

Aclaración de Florentín

Precisamente la última declaración de Elvis Perlaza apunta a lo dicho por Gustavo Florentín durante la rueda de prensa posterior al partido. Allí se le preguntó por el cruce entre ambos y respondió: “Lo que sucede dentro del campo termina ahí. La idea es inyectar carácter a los jugadores, algo que nos faltó en el primer tiempo. Los jugadores me conocen en ese aspecto y lo que pasó termina ahí adentro”.

Adicional a lo anterior, el estratega se quejó por el arbitraje de Edilson Ariza en El Campín e incluso afirmó que Santa Fe fue beneficiado por ser el local. “La verdad, no me gustó (el árbitraje)... Para mí, fue pésimo. Los favoreció. Ante la duda, ellos pedían falta y hubo jugadas alevosas. Hay una preocupación que tenemo y es que en el inicio del campeonato haya este tipo de errores”, sentenció.

Y complementó: “No digo que pudimos haber empatado, si es que cobraba como correspondía, legalmente. Pero sí hubo situaciones que pudieron favorecernos a nosotros”.