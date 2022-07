Alcalde hace llamado para avanzar en proyecto del catastro multipropósito

El propósito del gobierno municipal con el proyecto de acuerdo es la incorporación de los recursos para poder adelantar la actualización catastral.

El proceso ha tenido fuertes críticas de varios sectores por las condiciones económicas de la ciudad, además de la renuncia a llevar a cabo la ponencia por parte del concejal Nelson Ovalles.

El mandatario Jairo Yáñez pidió al concejo de Cúcuta retomar el debate y aprobación del proyecto y sobreponer los intereses personales y políticos, frente a esta iniciativa.

“Estratos uno, dos y tres, no se les va a mover su cuota de participación, la pirinola para los estratos uno, dos y tres va a quedar prácticamente en las mismas condiciones, mientras vamos actualizamos poco a poco y mientras la ciudad va reaccionando”.

Agregó que, “es la primera ciudad que teniendo la gestión catastral multipropósito la paralizaría por cuenta de dos o tres personas en el concejo no están de acuerdo, no entiendo, yo particularmente como ciudadano y como alcalde no entiendo, cual es el interés de demorar, ahoritica cambiaron el ponente, renuncio el otro, es decir estamos en un peloteo mutuo, curioso”.

Varios argumentos se han expuesto contra esta iniciativa, uno es el posible impacto en los estratos uno, dos y tres, frente a los subsidios y el valor del predial a pagar.