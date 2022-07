El discurso de Duque en el Congreso fue provocador: Isabel Zuleta

Varios sucesos ocurrieron este 20 de julio en la instalación del nuevo congreso en Bogotá. Al presidente Iván Duque, lo abuchearon y le gritaron mentiroso durante su intervención. El senador Julián Gallo, del Partido Comunes era el encargado de hacer la réplica del discurso del presidente como representante de la oposición, pero por presuntas fallas técnicas le tocó hacerlo en el salón del Senado.

La Senadora antioqueña del Pacto Histórico Isabel Zuleta, calificó como una vergüenza el discurso del presidente Iván Duque, al manifestar que no estuvo de acuerdo con las cifras que entregó de su gestión durante los últimos cuatro años. Aseguró que el mandatario insultó la inteligencia del país.

“Es una vergüenza para el país que se haya presentado esta situación, que Iván Duque haya llegado con un discurso mentiroso a insultar la inteligencia del pueblo colombiano, no solo del nuevo congreso. Realmente su discurso fue provocador”.

En cuanto a la situación que obligó el aplazamiento de la intervención de la oposición luego del presidente Duque, dijo que el daño del sonido no permitió una adecuada réplica con todos los requerimientos técnicos.

“La oposición no tuvo la palabra. Cancelaron la transmisión para los invitados en las salas alternas y no pudieron escuchar a quién tenía el derecho de hacerle la réplica y el señor Duque se fue y no escuchó a quien hizo la réplica sin sonido y sin televisión”.

Mientras que el otro antioqueño y representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó el abucheo del que fue objeto el mandatario y lo calificó como irrespetuoso de parte de la oposición.

“Fue un espectáculo deplorable, no para el Presidente Duque ni para un partido como el Centro Democrático sino para la democracia. Lo sucedido, los gritos, los chiflidos, los insultos subidos en las sillas, los escándalos. Es un espectáculo bochornoso y más para el congreso es un mensaje para el país”.

Además, defendió el discurso del Presidente Duque y aseguró que fue presentado con cifras reales y específicas, y que cualquier persona está en la libertad de discutirlo.

“En el discurso del presidente Duque yo creo que se refirió mucho a temas con datos y cifras específicas. Algunos podrán discutir y decir que están de acuerdo o no".

Luego de esta situación que ha sido criticada por varios sectores políticos del país, finalmente fue elegido como Presidente del Senado para el primer año de la legislatura al Senador Roy Barreras.