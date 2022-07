El Tolima tendrá una renovación total en la Cámara de Representantes

Las elecciones del pasado 13 de marzo permitieron una renovación absoluta en los nombres que representarán desde hoy al Tolima en la Cámará para la legislatura 2022 – 2026.

En el partido Conservador estarán Delcy Esperanza Isaza, ex alcaldesa de Rio Blanco, Gerardo Yepes, ex alcalde de Santa Isabel y ex diputado, y Alejandro Martínez, ex alcalde de Melgar y ex diputado.

El Pacto Histórico Martha Alfonso, una educadora, ambientalista y defensora de los derechos humanos.

En el caso del partido Liberal será Olga Beatriz González, una empresaria y líder de causas sociales de la región.

Y en el Centro Democrático, Carlos Edward Osorio, aunque fue representante a la Cámara entre los años 2010 y 2018, vuelve al Congreso luego de intentar en el 2018 llegar al Senado.

Por su parte, la curul especial creada para las víctimas del conflicto armado será ocupada por líder del Sur del Tolima, Haiver Rincón, quien ganó las elecciones por la Asociación de Víctimas Núcleo Santiago Pérez.

Los tolimenses esperan que los siete representantes a la Cámara trabajen en unidad para conseguir los recursos y proyectos que requiere la región para impulsar el desarrollo.