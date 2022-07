Marco Beats junto a Young F lanzan ‘’Desde que Llegaste a Mí’’

‘’Desde que Llegaste a Mí’’ es el nuevo sencillo promocional del artista cartagenero Marco Antonio Montaño más conocido en la industria musical como ‘’Marco Beats’’, este proyecto es una gran colaboración con Young F con un concepto mexicano, que busca manejar una línea internacional bajo una excelente innovación musical.

Marco Beats junto a Young F en esta nueva propuesta le cantan al desamor, es compuesta líricamente por ambos artistas y musicalmente es producida por Micky Bass. Actualmente este gran éxito cuenta con video oficial, dirigido por el productor audiovisual Cristian Flórez y filmado en una casa antigua como locación en el Centro Histórico.

´´La idea de la canción es principalmente establecer nuestra carrera como solistas en la ciudad de Cartagena, pero realmente los límites no los ponemos nosotros, no sabemos realmente hasta dónde vamos a llegar, no somos personas de poner topes, simplemente trabajamos en medio del fluir de los que sentimos que es propicio para el momento y la realidad musical de la ciudad. Queremos seguir llegándole a los corazones de nuestros fanáticos y lograr que nuestro proyecto musical sea del agrado de todos y que se lo disfruten al máximo”, aseguró MarcoBeats.

‘’Desde que llegaste a mi’’ ya se encuentra disponible en YouTube y próximamente en todas las plataformas digitales a partir del 5 de agosto.