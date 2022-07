Atracos dentro de buses alertan a ciudadanos y autoridades en Tunja

Varias historias se estarían conociendo en Tunja sobre una modalidad delincuencial en donde los atracadores se camuflan dentro de los mismos pasajeros de buses y colectivos.

El problema para las autoridades, es que muchos se ventilan en las redes sociales, o en el voz a voz, pero pocos son los que se denuncian formalmente para hacerle seguimiento a los atracadores, para darles captura.

Sin embargo, tuvo gran eco el caso de una profesional de la música y cantante local, quien pidió a las autoridades y al gremio del transporte publico, elevar todos los controles y protección para sus pasajeros.

Ese último hecho se presentó el pasado 11 de Julio en horas de la noche, donde la cantante Dayana Fagua fue atracada dentro de un bus tipo colectivo, en el centro de la cuidad de Tunja, en hechos confusos que son materia de investigación.

"Este delincuente, que sospecho no actuaba solo, pues alguno de los pasajeros podría haber sido su cómplice, tuvo el tiempo y el descaro de robarme con mano armada, con arma blanca en mano, sin que nadie hiciera nada, sin que nadie pudiera raccionar rapidamente. Me robó todas mis pertenencias, y ni el conductor pudo ayudarme, no podemos permitir esto en nuestra ciudad", sostuvo la víctima.



Por lo anterior, la alcaldía Municipal respondió que “se encuentra trabajando de manera articulada junto con la Policía Metropolitana para dar con el paradero del culpable de tan lamentables actos, apoyándonos en las características físicas descritas por la accionante”, sostuvo Wilders González, secretario de gobierno de Tunja encargado.

Agregó que “de igual manera, se convocará una reunión con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana de Tunja, Tránsito y el Gremio Transportador para señalar los lineamientos a seguir en temas de seguridad, para que hechos como los configurados en el presente caso, no se vuelvan a repetir en nuestra Capital”.

Finalmente, González instó a la comunidad a trabajar como vigilantes de cualquier situacion que sea sospechosa de riesgo para la seguridad ciudadana: “hacemos un atento llamado a la comunidad de manera respetuosa, para que realicen las correspondientes denuncias a través de la línea 123 y ante la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, pueden acercarse a las inspecciones de policía para poner en conocimiento cualquier tipo de agresión y así se adelante el trámite policivo administrativo correspondiente, sin perjuicio de las acciones penales que se adelantan a través de la Fiscalía General de la Nación”.