Promoción 76 del Colegio Nacional Pinillos lanzó SOS por Mompox

Un grupo de 80 exalumnos del Colegio Nacional Pinillos de Santa Cruz de Mompox de la promoción del año 1976, quienes celebraron los 46 años de su graduación en esa ciudad, después de hacer un recorrido y constatar que su terruño parecer haber retrocedido en el tiempo, lanzaron un S.O.S. al gobierno para que devuelva su mirada a la Ciudad de Dios y coadyuven a cambiarle la cara.

“Ante el deterioro evidente de las calles, del deficiente servicio de alcantarillado que es patente con la cantidad de aguas negras que cruzan por las calles; con el deficiente servicio de acueducto que solo permite contar con el servicio unas cuatro horas al día y con varios días sin algún servicio; ante la notoria violación a las normas de construcción de los pavimentos que se construyen actualmente en concreto rígido; queremos manifestarnos por medio de este documento, ante las autoridades Distritales, Gobernación, la Nación y comunidad en general, la realidad de lo observado y de esta manera corregir lo ya construido e instar a los actores involucrados en la obras (contratantes, contratista constructor, interventorías y compañías de seguros), a que se hagan las obras cumpliendo con todos los estándares contractuales, con miras a que demoren y que presten el servicio que se pretende”, dicen los firmantes.

Los exalumnos aseguraron que no se contempló alcantarillado de pluvial para la ciudad, lo que ocasionará traumatismos en ciertas calles por donde se obligará a pasar estas aguas que correrán superficialmente, que en un municipio plano y con las vías totalmente pavimentadas, se presentará como un problema insolucionable.

“Es alarmante, que a escasos tres meses de la entrega de la obra, aguas negras corren por las calles, en muchas viviendas el agua sale por las cajas de registros, varias calles están condenadas por obras inconclusas, muchas calles no están intervenidas y miles de habitantes ven tristemente como lo que se presentaba como una redención, se ve más bien como una obra fallida y una pérdida de dinero, y los más grave, lo que fue razón de regocijo, pues la población tendría 100% de cobertura en alcantarillado, es posible que no sea cierto”, manifestaron.

Los exalumnos de este colegio alertaron que la cobertura de acueducto no es total en el municipio, el sistema de captación no garantiza permanencia en la succión, los tanques de almacenamiento de agua sin tratar y el sistema de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua tratada, o están en mal estado o no tienen la capacidad u operabilidad.

En cuanto a las vías, denunciaron que muchos sectores desconocen los diseños urbanísticos de los pavimentos a construir en la calle del Medio, zona patrimonial en una gran extensión.

“A pesar del fuerte invierno que ha azotado la región, al alto nivel del río que ocasiona un alto nivel freático, se insiste en construir rápidamente, pavimentando en concreto rígido sobre una base totalmente húmeda, con poca resistencia, evidente en placas de concreto rotas. La base en que está asentado el concreto, se observa demasiado arcillosa e impermeable, que no garantizará drenaje apropiado, lo que se podrá reflejar en fracturamiento de las losas”, advirtieron.