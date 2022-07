Cerca de 500 jóvenes definieron situación militar en Cartagena

En jornada de definición de situación militar, 486 hombres en situación de pobreza extrema iniciaron el trámite para obtener su libreta militar.

La Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, en articulación con el Distrito Militar 14, realizaron esta campaña con el propósito de incidir en las oportunidades laborales, a través del trámite de este documento.

“Es una excelente iniciativa para nuestro beneficio, en mi caso me abre las puertas para aplicar a un empleo. En ocasiones, no he podido acceder a ofertas laborales por no tener este documento; agradezco a la Alcaldía de Cartagena y al PES-Pedro Romero por acercarse con estas jornadas para las personas de escasos recursos”, manifestó el joven Jois Morelos.