Por ocho horas se suspendieron las operaciones del AeroMatecaña en Pereira

La suspensión de las operaciones se produjo desde las diez de la mañana de este jueves luego de evidenciar por parte de los operarios de la terminal aérea y pilotos de aeronaves, la presencia de material particulado en la pista, lo que genera un riesgo para el aterrizaje y despegue de los aviones, debido a esto se tomó la decisión por parte de la Aeronáutica Civil, de suspender cualquier actividad en el Matecaña, hecho que se extendió hasta las seis de la tarde.

"Se toma la decisión de manera inmediata por parte de la autoridad aeronáutica de suspender las operaciones aéreas a la espera de como evolucionaba esta situación y una vez se inspecciona la pista y se evidencia que ya no hay material particulado, se da autorización para reanudar dichas operaciones. Hasta altas horas de la noche se verificó desde torre de control y con los operarios en plataforma que no hubiese nuevas dificultades para no poner en riesgo a ninguna persona.", explicó en Caracol Radio, Francisco Valencia, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña.

Durante las ocho horas de suspensión, entre 15 y 18 vuelos nacionales y con conexiones internacionales se suspendieron, lo que generó un inconveniente muy grande en los viajeros. De hecho, durante la noche y hasta la madrugada, aerolíneas como Viva Air luego de pedir autorización, extendieron sus operaciones para cumplir con los vuelos.

Durante este día aún se presentan inconvenientes con el retraso de vuelos y el cambio en el itinerario de los viajeros por lo que se recomienda consultar con las aerolíneas las modificaciones programadas.