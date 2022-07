Diputados analizaron posible venta de Electrohuila

La posibilidad de venta de la Electrificadora del Huila volvió a prender la chispa de la polémica. En esta oportunidad, la Asamblea en pleno indicó no estar de acuerdo con la enajenación de la empresa operadora del servicio de energía eléctrica en el Departamento, e invitó al Gobierno Departamental a iniciar conversaciones que conduzcan hacia la posibilidad de un acuerdo de cara a los huilenses.

El diputado Carlos Ramiro Chávarro, lideró este llamado para la protección de este bien estratégico y productivo, en el que el Huila tiene 14% de participación accionaria.

Chávarro indicó que, ante las realidades sociales que vive el Departamento y sus características económicas, se hace imperativo incrementar el margen de utilidades de la Electrificadora del Huila, con la construcción de una empresa de servicios públicos y una unidad de negocio que brinden servicios de acueducto, alcantarillado, internet y otros, a través de las energías alternativas como la solar y la eólica, en busca de generar nuevas rentas, desarrollo económico y empleo.

En representación del Gobierno Departamental, el secretario de Hacienda, Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, entregó un parte de tranquilidad respecto a la posición de la Administración ante la eventual venta de la Electrificadora.

El funcionario recordó que, aunque la decisión del gobierno electo y actual se mantiene en no vender su participación accionaria, esto no quiere decir que el Gobierno Departamental, hacia el futuro, y de la mano de los empresarios, no pueda ofrecer o llevar una propuesta de compra.

En el debate de control político, citado por los diputados Carlos Ramiro Chávarro, Jorge Andrés Géchem, Armando Acuña y Sandra Hernández; la Corporación de Periodistas de Neiva intervino, e hizo lectura de un pronunciamiento ante este polémico tema, el cual ya está en manos del gobernador del Huila y el presidente electo.

El tema volverá a ocupar la agenda de la Duma Departamental en sesión del próximo viernes 22 de julio.