Cinco muertos y siete heridos en accidentes en el Huila

Autoridades a través del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila en articulación con la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, garantizó la movilidad del departamento, durante lo corrido del puente festivo de San Juan.

“Por las vías del departamento del Huila se movilizaron un total de 95.748 vehículos, lo que representa un aumento de 31.691 vehículos, equivalentes al 49% con respecto al año anterior 2021” indicó, La directora del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, Eliana Conde Gutiérrez.

En siniestralidad se presentaron 9 accidentes de tránsito donde se registraron:

-7 lesionados en los municipios de Timana 1, Baraya 1, Teruel 1, Neiva 1 y Gigante 3.

-5 fallecidos en los municipios de Santa María 1, Elias 1, Garzón 1, Teruel 1, y Pital 1.

Además, se logró un 25% de reducción en siniestros viales con respecto a la vigencia anterior, reportan las autoridades.

“En aplicación de norma se registraron 167 órdenes de comparendos donde las infracciones más recurrentes fueron no tener la licencia de conducción, no tener revisión tecnicamecanica, no portar seguro obligatorio, entre otras.”, indicó la funcionaria.