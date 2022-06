Comisión de la verdad entrega informe final

El informe final de la Comisión de la Verdad es el resultado de cuatro años de investigación, sobre más de 50 años de guerra y conflicto armado en Colombia, que a nivel regional afecto a todo el departamento.

Lorena Corvera coordinadora territorial de la comisión de la verdad dijo a Caracol Radio que, “es un informe que busca aportar a la resolución del conflicto, para que la sociedad, los distintos, los distantes o los indiferentes, puedan entender o entenderse en este relato, porque esto tiene que verse con todos los ciudadanos colombianos”.

Explicó que, “es una oportunidad gigante para las transformaciones que necesita el país, pues no solamente la comisión está dejando un informe, sino que también hoy se va a entregar unas recomendaciones a la sociedad”.

Añadió que, “hay elementos que aprendimos en este proceso y es que es importante hablar, porque el silencio no puede seguir siendo la manera, el silencio lleva a la impunidad, no es hora tampoco de guardar silencio, es importante la verdad también”.

Sostuvo que, “nosotros lo que hicimos fue una lectura del territorio, un territorio que no se puede leer sin sus relaciones fronterizas, un territorio que no se puede leer el Catatumbo, no se puede leer como el lugar o epicentro del conflicto, el lugar que tiene Cúcuta en el marco del conflicto, que siempre ha sido silenciado”.

En Norte de Santander en su proceso de esclarecimiento la Comisión escuchó a un considerable número de personas, entre víctimas, militares, exguerrilleros y terceros, aproximadamente 60 personas.