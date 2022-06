Yirleys Reales lidera ayudas a las personas más necesitadas de Cartagena

Yirleys Patricia Reales Acuña, más conocida en la industria del entretenimiento como ‘’Yirleys Reales’’ es nacida en Bosconia cesar un 30 de Julio de 1980, desde sus ocho años llegó a Cartagena, ciudad que la vio crecer y a la cual le debe todo lo que es hoy en día.

Es bachiller académico, estudió inglés, ingresó a un grupo de danza por varios años y gracias a esto estuvo en la orquesta ´´Los hijos del sol´´ donde logró bailar con ellos por más de 5 años.

Yirleys fue una mujer que siempre decidió trabajar y guerrear su vida. ‘’Llegué a tener 10 mesas de ventas de minutos cada uno contaba con una chaza y bolis que yo misma preparaba, vendía pasteles, disfraces, pólvora, sopas, cubetas, trabaje en almacenes de ropa, calzado entre muchas cosas. Siempre me ha gustado emprender, salir adelante y luchar por mis ideales y mis sueños’’.

Actualmente Yirleys Reales es catalogada como una las mujeres empresarias y generadora de contenido en redes sociales más importantes de Cartagena. En donde gracias a esto ha decidido aportarle a la sociedad mucha ayuda, específicamente a personas que realmente lo han necesitado, debido a que ella se ha considerado un vivo ejemplo de superación.

El objetivo de sus obras sociales es concientizar, incentivar y enseñar a los demás que se puede ayudar y aportar a esa parte de nuestra sociedad necesitada, ya que existen muchas personas con objetos importantes que no tienen ningún uso, como lo son sillas de ruedas, camas, entre muchas otras que las dejan dañar y se le puede dar un uso mejor y llenar de sonrisas aquellos que necesitan estas cosas y que no se les hace fácil obtenerlas.

‘’Quiero motivarlos y que entendamos que con lo que uno cree que es poco ayudamos a otras personas, que para ellos si es mucho y llenarlos de felicidad. Sueño con hacerlos felices, verlos sonreír es la mayor satisfacción y si pudiera los sacaría a todos de la calle, los ayudaría que tengan un techo donde vivir, una cama donde dormir, comida en su mesa y que sobre todo gocen de buena salud. Que dejen a un lado cualquier clase de vicio que atente con su vida, su salud, su bienestar. Tengo la certeza que voy a cumplir este gran sueño con la ayuda de Dios, quiero ser pionera, ser parte del cambio en cada uno y que vivan plenos, agradecidos y llenos de sueños, metas y construyan su futuro nunca es tarde para empezar y es lo que quiero lograr´, dijo Yirleys Reales.

Yirleys Reales hoy por hoy se proyecta además de seguir siendo una mujer muy reconocida en el tema de las redes sociales, busca construir y hacer realidad proyectos, sueños, metas que me hacen falta realizar, entre ellos y lo más importante ver a sus hijos realizados, estudiados, profesionales.

´´Quiero seguir apoyándolos en todo lo que necesiten siempre y cuando y yo lo vea bien. Quiero que también la gente me siga apoyando por todas esas cosas bonitas que he hecho, aquellas pequeñas obras sociales que he materializado con mucho amor, lo menos que quiero es que me tilden ni me señalen por algo que ellos crean que hice mal”, expresó.

Esta gran mujer emprendedora sigue luchando y trabajando para que su nombre sea reconocido y escuchado en toda Cartagena, Colombia, y todo el mundo entero por todas las cosas buenas que ha hecho, su ayuda y el apoyo a los más necesitados, por su humildad, su solidaridad, ya que todas esas obras las ha logrado realizar de corazón.

‘’Dios de la mano quien es mi guía para seguir haciendo todo esto con las personas de la calle de bajo recurso, Yirleys siempre va a tener sus manos extendidas para todo aquel que de verdad lo necesite.’’, puntualizó.