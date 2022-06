Geraldine Rodríguez es la nueva embajadora del folclor de Ibagué

Ibagué en el Día de San Juan y del Tamal eligió la nueva embajadora Municipal del Folclor que representará a la ciudad en el Reinado Departamental este fin de semana.

Geraldine Rodríguez de la comuna 8, es la nueva embajadora de la Capital Musical, quien tendrá pocas horas para preparar su presentación en el certamen que elegirá a la representante que competirá por la corona nacional el próximo fin de semana.

“Soy bailarina de danza folclórica, me sentí muy feliz al poder interpretar la danza que me representa como tolimense en el mundo, es un orgullo, he sentido el apoyo de la comunidad en general, es un orgullo que todos me acompañen para continuar este proceso”, sostuvo la ahora representante de Ibagué.

El Festival Folclórico Colombiano continua hoy, es el día de la Alchira Tolimense, habrá cabalgata y esta noche en los tablados populares se presentarán artistas de la región, como invitados especiales estarán Andy Montañez, Juancho de la Espriella y Paola Jara.

A la vez habrá presentaciones culturales en los principales centros comerciales, en las comunas y corregimientos. El domingo se elegirá a la embajadora del folclor tolimense.

Participarán las representantes de:

Alpujarra – Daniela Fernanda García

Armero Guayabal – Andrea Marcela Carrillo

Colonia Tolimense – Angie Lizeth Molina

Coyaima – Yennifer Suárez Gualtero

Cunday – Francy Mayerly Arias

El Espinal – Naryi Jazlin Servera

Flandes – Lina Marcela Hernández

Fresno – María Ximena Calderón

Guamo – Paula Fernanda Gómez

Honda - María José Jiménez

Líbano – Nathali Romero

Melgar – Karol Dayana Escobar

Ibagué - Geraldine Rodríguez.