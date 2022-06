Nuevas fechas para firma de contratos a damnificados en Cartagena

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), adelantará dos jornadas extraordinarias para suscripción de contratos de subsidios de arriendo a damnificados de olas invernales anteriores y falla de San Francisco. Las mismas se realizarán el jueves y viernes, 23 y 24 de junio, en las instalaciones de la OAGRD en el barrio El Espinal.

Fernando Abello, director de la OAGRD, explicó que las jornadas están dirigidas a 121 damnificados que no alcanzaron en las fechas estipuladas de febrero y marzo a la suscripción de estos contratos, que permiten el pago trimestral de este beneficio. "Es de anotar que estas dos jornadas las realizaremos exclusivamente para los que no pudieron venir por cualquier razón, y hacemos claridad en que el contrato no es retroactivo, es decir, a quienes lo suscriban se les pagará desde el tercer trimestre", dijo.

La oficina resaltó la puntualidad en los pagos durante el primer y segundo trimestre, este último se canceló inclusive antes de finalizar el mes de junio. "Este trabajo lo hemos hecho de manera transparente, con acompañamiento permanente de la Personería Distrital, lo que nos brinda la confianza para trabajar y pagar estos subsidios de manera oportuna", agregó Abello.

Los damnificados que cumplan con el requisito para asistir a estas jornadas y suscribir los contratos, deben tener en cuenta lo siguiente:

- El trámite es ÚNICAMENTE PRESENCIAL, para damnificado y arrendador, no es posible realizarlo a través de correos electrónicos o intermediarios

- El día jueves 23 de junio se atenderá a damnificados cuya cédula termine en número par. El viernes 24 corresponde a los números impares.

- Llevar certificado bancario original del arrendador, los damnificados de 2004 también deben llevar su certificado bancario original.

- Llevar copia del recibo del servicio de agua potable y otro de energía (este último se puede cambiar por el de gas), con antigüedad no mayor a dos meses.

- La dirección del inmueble debe coincidir con las facturas de servicios públicos y el lugar donde reside actualmente el damnificado con su núcleo familiar.

- Llevar RUT del arrendador.

- Llevar copia de cédula del arrendador y el arrendatario.

- Con estos contratos serán pagados los subsidios de arriendo a partir del tercer trimestres de 2022.