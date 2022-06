Martes 21 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia sigue el drama para los 80 damnificados que dejó un incendio en esa ciudad, la alcaldía y varias organizaciones iniciaron jornada de solidaridad.

Momentos de pánico, susto, incertidumbre se vivieron en la noche del domingo 19 de junio y la madrugada el 20 de junio en el asentamiento subnormal ubicado en el barrio Las Colinas al sur de Armenia.

Las columnas de las llamas y el humo se podían observar desde varios sectores de la capital del Quindío en medio de las lloviznas que se presentaban en el momento.

Inicialmente las personas afectadas y vecinos en medio del susto y el desespero por la voracidad de la conflagración comenzaron a ayudar a evacuar a niños y adultos mayores, mientras que otros intentaban apagar el incendio.

La Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó la coordinación durante la emergencia con los distintos organismos de socorro y seguridad y el censo de la población damnificada con la ayuda de la Fundación Scout de Emergencia. 22 kits de cocina, 22 kits de aseo, 8 mercados, 46 colchonetas y 46 cobijas fueron los elementos entregados por la Administración Municipal

La Secretaría de Desarrollo Social anunció la realización de una recolecta para los afectados, a partir de hoy martes, en la Alcaldía de Armenia, donde los funcionarios aportarán ropa, zapatos, alimentos, recursos para la compra de ropa interior y utensilios en buen estado.

Información de servicio, hoy un amplio sector del sur de Armenia estará sin servicio de agua, porque desadaptados robaron y dañaron sistemas de conducción del acueducto.

El gerente de empresas públicas de Armenia, Jorge Iván Rengifo rechazo que manos vandálicas dañaran una válvula de la red matriz 24 pulgadas. en el sector de la Boca del Túnel y por eso hoy suspenderán el servicio de acueducto para los usuarios de los sectores hidráulicos 2, 8, 101 y 102, este martes 21 de JUNIO DE 2022 desde las 08:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en esta emisión les contaremos cuales son los barrios afectados.

con el 100% de las mesas escrutadas en el departamento del Quindío, el presidente electo de Colombia Gustavo Petro logró 113.537 Votos es decir el 41.50% de los votos, fue superado por el candidato Rodolfo Hernández que alcanzó 151.653 Votos es decir el 55.44%.

Según la Registraduría en el Quindío votaron 279.721 ciudadanos de los 490. 126 aptos para sufragar, es decir el 57.07% lo que significa que el nivel de abstención bajó y fue del 42.93%

El total de votos en blancos fue de 8.341 votos que representa el 30.4%, votos nulos 5.803, es decir el 2.07% y tarjetas no marcadas 38, el 0.13%

En el departamento Quindío no ganó el presidente electo Gustavo Petro, sino que la mayor votación fue para Rodolfo Hernández, analistas aseguran que el acuerdo nacional será fundamental para el nuevo gobierno

El profesor William García, docente y analistas de la universidad del Quindío, en diálogo con Caracol Radio ratificó que el resultado electoral es histórico y que de ahora en adelante es necesario trabajar en conjunto con el presidente electo Gustavo Petro, también llamó la atención a los líderes gremiales para que entiendan la nueva forma de hacer políticas y gobierno que iniciará el 7 de agosto.

El Diputado de la Colombia Humana en el Quindío, Luis Carlos Serna no ocultó la alegría, la emoción por la victoria de Gustavo Petro que se posesionará el próximo 7 agosto en la casa de Nariño como Presidente de Colombia.

Con bandera en mano agregó "estamos felices, es un triunfo por la transformación del país, por la igualdad y en memoria de tantos líderes que murieron buscando este momento para Colombia, de cambio"

En Armenia hubo caravanas de carros y motos y una gran concentración en la plaza de Bolívar como parte de la celebración de Gustavo Petro como Presidente Electo.

Luz Elena Forero excandidato a la cámara del pacto histórico y otra de las líderes del presidente electo Gustavo Petro en el Quindío señaló que el gobierno democrático el centro de acción es la dignidad humana, será un gobierno popular y por eso el acuerdo nacional.

Por su parte Judith Cartagena líder del grupo de la liga contra la corrupción que apoyo al candidato Rodolfo Hernández indicó que aceptan con humildad, pero con gallardía el resultado del domingo

Agregó que con este nuevo movimiento ajeno a las estructuras políticas tradicionales y locales nace una esperanza de cara a las elecciones regionales del 2023.

Con un balance satisfactorio finalizó esta jornada electoral en el Quindío, donde la Secretaría del Interior entregó parte de tranquilidad, anunciando que en el trascurso de esta no se presentó ningún hecho alarmante en materia de seguridad, orden público, ni emergencias que pudiesen poner en riesgo este ejercicio democrático.

En noticias judiciales, Un francés que fue engañado por una mujer a través de redes sociales y que llegó a Colombia fue secuestrado, el presunto secuestrador fue capturado y enviado a la cárcel.

Por solicitud de un fiscal especializado, adscrito a la Fiscalía Quindío, un juez de control de garantías de Armenia impuso medida de aseguramiento carcelaria contra Luis Yhorsan Blandón Núñez, alias El Flaco, presuntamente, implicado en el secuestro de un ciudadano francés.

La víctima, procedente de Paris, Francia, arribó a Colombia el 12 de abril, al parecer, para conocer a una persona con quien se había contactado a través de una red social. En el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá la víctima era esperada por dos hombres quienes lo convencieron de ir con ellos al encuentro con la mujer, de quien afirmaron ser hermanos.

El director de Fiscalía en el Quindío, Justino Hernández indicó que mediante engaños el extranjero fue llevado a una vivienda en Bogotá donde fue retenido durante dos semanas. En dicho lugar fue obligado a contactar a sus familiares en Francia para que le transfirieran 20.000 euros para recuperar su libertad.

Según constató la Fiscalía, el ciudadano fue trasladado a Cali donde permaneció cautivo varios días; luego fue retornado a Bogotá; y finalmente fue conducido a Armenia, Quindío.

En la capital del Quindío estuvo retenido por 10 días en un hotel donde alias “el flaco” se habría encargado de vigilarlo. Uniformados del Gaula de la Policía del Quindío llegaron al lugar y capturaron al procesado y liberaron al ciudadano francés. El implicado rechazó los cargos que por el delito de secuestro extorsivo agravado imputó la Fiscalía, pero fue enviado a la cárcel.

En el Quindío, los estudiantes salieron a vacaciones y el programa de alimentación escolar no operó correctamente, esta semana se esperan decisiones por parte de la gobernación.

Operador del programa de alimentación escolar en el Quindío tiene contrato hasta el mes de agosto

Y es que frente a los reiterados incumplimientos en la entrega de las raciones industrializadas y el pago de las manipuladoras de alimentos se llevó a cabo la continuación de la audiencia de descargos en contra del operador para recepcionar los testimonios en el debido proceso.

El secretario jurídico de la gobernación, Mauricio Jara, explicó que el próximo 23 de junio determinaran las decisiones sobre el caso. Además, sostuvo que el contrato va hasta el mes de agosto con el actual operador.

A las 9 de la mañana en la asamblea departamental fue citada la secretaria de educación del Quindío para que responda por la operación del programa de alimentación escolar en los 11 municipios.

El Departamento del Quindío estará con ocupación hotelera superior al 90% para los dos próximos puentes festivos donde varios municipios tendrán de nuevo sus fiestas tradicionales luego de la pandemia

El secretario de Turismo departamental Carlos Arredondo lideró el pasado viernes el Comité de Seguridad Turística Extraordinario para definir las acciones que se implementarán durante los próximos dos puentes festivos de junio, correspondientes a la temporada de vacaciones.

La instalación del Puesto de Mando Unificado Turístico hasta finalizar los puentes festivos hace parte de las estrategias. El punto de encuentro de las autoridades turísticas será el tambo ubicado al ingreso de Filandia.

El IDTQ instalará un semáforo de conteo de vehículos que permitirá medir el aforo en el municipio de Salento, que es el que registra mayor afluencia en cada temporada.

Pensando en el bienestar y la integridad de las familias que habitan en una zona de alto riesgo, se adelantó una reunión entre la Alcaldía de Armenia, y 13 familias de la comunidad del barrio Buenos Aires Bajo, buscando soluciones conjuntas, con disposición por parte de Invías, que permitan no solo darle cumplimiento al fallo de acción popular emitido en el 2013, para la reubicación de sus habitantes, sino buscando proteger la vida de 25 personas.

Desde la Secretaría de Salud y los Puntos de vacunación COVID – 19 para hoy martes, Centro comercial IBG, piso 4: 9:00 a.m. a 3:00 p.m., Plaza Minorista de Armenia: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y Caseta comunal del barrio Limonar y en el CDC del barrio Santander: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La alcaldía de Armenia tiene nueva secretaria de infraestructura se trata de Claudia Milena Arenas que reemplaza en el cargo a Mauricio Chacón, La profesional en Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío. especialista en gerencia de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y cuenta con 25 años de experiencia en el ejercicio de la ingeniería, en el sector público y privado.

En un 22% se incrementaron ventas digitales en día sin IVA en Armenia

La directora de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Quindío Diana Patricia López agradeció a los comerciantes por el compromiso y a los consumidores por apoyar el comercio local en este día sin IVA.

La dirigente gremial indicó que, con respecto a la primera jornada en marzo, en esta oportunidad las compras digitales pasaron del 20 al 22% en el departamento, lo que ratifica que esta estrategia ha sido fundamental para la reactivación del comercio.

En Calarcá fue aprobado el proyecto de acuerdo para establecer la reducción de tarifas de impuesto de industria y comercio

En el Concejo de la Villa del Cacique se llevó a cabo el debate definitivo ante los incrementos que se registraban de hasta 132% en el impuesto.

El proyecto de modificación del estatuto tributario recibió seis votos a favor y cinco en contra, el Concejal Carlos Augusto Rojas, explicó que entre los componentes clave está la reducción en tarifas, eliminación del anticipo y la eliminación de la sobretasa bomberil que recaía sobre dicho impuesto.

En deportes, una nueva decepción para los hinchas del Deportes Quindío, con el estadio centenario lleno, el milagroso, aunque empató en el partido 2 a 2 con Boyacá Chicó, perdió la final en los lanzamientos desde el punto penal, ahora deberá enfrentar el segundo semestre con el propósito de lograr el anhelado ascenso.

El lunar del partido fue la logística para ingresar al estadio Centenario porque había pocas personas para controlar el ingreso en las tribunas oriental y occidental, más de una hora los hinchas esperando para poder entrar, incluso centenares de ellos se perdieron el primer gol, además cuestionaron el estado de los alrededores y el deterioro de las puertas de ingreso.