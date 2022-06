Gremios en el Quindío y los retos del próximo presidente

El reconocido empresario de la construcción y dueño de constructora CAMU, Cesar Augusto Mejía Urrea está invitando a no votar en blanco en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta este domingo 19 de junio

El líder gremial indicó que es necesario que los ciudadanos salgar a votar por uno de los dos candidatos, pero no en blanco porque no tiene efecto ni electoral ni jurídico, el constructor no tuvo inconveniente en manifestar que este domingo su voto será por Rodolfo Hernández.

El sector turístico del Quindío insiste en continuar con los apoyos por parte del nuevo gobierno nacional

Frente a la recta final de las elecciones presidenciales, el director de Cotelco en el departamento, Eduardo Mejía, sostuvo que son altas las expectativas del cambio de Gobierno para que continúen los apoyos al sector como el mejoramiento del aeropuerto, llegada de nuevas rutas, aerolíneas y la inversión de las vías terciarias que facilitan la movilidad de turistas.

Espera que continúe la articulación respectiva para que la reactivación económica sea total.

En Caracol Radio seguimos escuchando a los diferentes sectores de la economía y los gremios frente a lo que esperan del presidente que sea elegido en Colombia el próximo domingo

El presidente del comité de cafeteros del Quindío, Fabián Torres dijo que el país necesita una verdadera política agropecuaria que permita que los productores y trabajadores del campo puedan ser competitivos

Camacol Quindío exhortó al próximo gobierno a continuar con el programa Mi Casa Ya por los beneficios para la comunidad

La gerente del gremio de la construcción en el departamento, Milena Arango, indicó que establecieron a nivel central varias propuestas a los dos candidatos presidenciales con el fin de fortalecer el sector.

Resaltó que uno de los programas más importantes es Mi Casa Ya porque el 60% de las viviendas que se venden en el país es través de esa estrategia por lo que facilita a los ciudadanos a adquirir vivienda con los subsidios del Gobierno.

Gremio del comercio en el Quindío solicitó al próximo gobierno continuar con jornadas de día sin IVA

Así lo dio a conocer la directora de Fenalco en el departamento, Diana López, quien se refirió a la actual contienda electoral y lo decisivo la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio.

Aseguró que lo más importante es que el día sin IVA continúe sin mayores dificultades porque ha sido clave en la recuperación económica del sector tan golpeado por la pandemia y el paro nacional. Espera el gremio pueda trabajar de la mano con el nuevo presidente para consolidar la reactivación.