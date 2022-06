Jueves 16 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia decretaron la ley seca para este fin de semana de elecciones presidenciales

Precisamente el Decreto No.152 del 15 de junio de 2022 prohíbe cualquier manifestación pública, caravanas o desfiles y el expendio de bebidas embriagantes. Así mismo, el transporte de gas, líquidos o productos inflamables, escombros y trasteos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, informó que la medida de ley seca será desde las 6 de la tarde del sábado 18 de junio y hasta el mediodía del lunes 20 de junio. Además, sostuvo que contarán con 600 uniformados para garantizar la seguridad.

Dijo que esperan el proceso electoral transcurra de manera pacífica, tal cual el panorama de la primera vuelta presidencial.

Durante la instalación, cada institución explicó de qué manera acompañarán los comicios. Es así como el Ejército dispuso de 400 hombres en todo el departamento para acompañar el proceso; así mismo, la Policía indicó que ya el dispositivo de seguridad está listo para el acompañamiento a los puestos de votación, centro de acopio y lugar de escrutinio, dentro del Plan Democracia, que se implementa a nivel nacional.

El reconocido empresario de la construcción y dueño de constructora CAMU, Cesar Augusto Mejía Urrea está invitando a no votar en blanco en las elecciones presidenciales de la segunda vuelta este domingo 19 de junio

El líder gremial indicó que es necesario que los ciudadanos salgar a votar por uno de los dos candidatos, pero no en blanco porque no tiene efecto ni electoral ni jurídico, el constructor no tuvo inconveniente en manifestar que este domingo su voto será por Rodolfo Hernández.

Preocupación en Armenia por el bajo ritmo de vacunación contra COVID-19, pasaron de 3.000 casos diarios a 500

Y es que es evidente como ha disminuido el volumen de personas interesadas en reforzar las respectivas dosis por la eliminación de restricciones y los bajos casos COVID que brindan una falsa seguridad.

La secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, manifestó que a pesar de la disponibilidad del biológico no hay aplicación suficiente para ampliar la cobertura en la que en terceras dosis faltan 100 mil personas. Advirtió que después de cierto tiempo empiezan a disminuir los anticuerpos siendo más susceptibles a adquirir nuevamente el virus.

En el punto de vacunación del centro comercial IBG en la ciudad, la vacunadora Rosana Londoño, reconoció que ha sido bajo el volumen de personas que asisten a la respectiva aplicación.

Recordó que quienes tienen primera dosis de Moderna y AstraZeneca les aplican Pfizer en segundas dosis para complementar el esquema. Fue clara que ha disminuido el ritmo de vacunación por eso insistió en la importancia de la promoción.

Los ciudadanos consultados por Caracol Radio explicaron que no habían asistido a la aplicación de terceras y segundas dosis por el tiempo en el que era complejo acercarse a los puntos. Otros consideran que la difusión diaria es poca por lo que la comunidad no se entera de manera oportuna de las jornadas establecidas. Reconocieron que es clave la vacunación para evitar nuevos picos de contagio.

La Alcaldía de Armenia programó, hoy jueves 16 de junio, cuatro puntos para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19: en el CDC del barrio Ciudad Dorada, en el piso cuatro del centro comercial IBG, en la Plaza Minorista y en la caseta comunal del barrio Bosques de Pinares. Los biológicos son Pfizer, Sinovac y Janssen: únicas dosis, segundas dosis y refuerzos.

El Invías a través de un comunicado ha expresado que NO es propietario de las máquinas abandonadas en el predio El Hoyo Navarco, ubicado en Salento, Quindío en la vía la línea, y hace un nuevo llamado a la empresa Condiseños S. A. S, dueña de las mismas, para que retire los elementos y atienda las órdenes judiciales que así lo estipulan.

Y agregan en el comunicado que “desde el año 2018 la entidad ha solicitado en diversos escenarios y oportunidades a Condiseños para que retire la maquinaria que se encuentra en este terreno, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria. Ante esta negligencia, el Invías inició una serie de procesos administrativos que incluyeron la presentación de un proceso especial de expropiación contra dicha empresa, producto del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia estipuló que la empresa Condiseños debía retirar la maquinaria a más tardar en abril de 2019, lo cual no ha sucedido hasta el día de hoy”

Desde el Invías aclaran que toda la chatarra y demás elementos ahí abandonados son de exclusiva responsabilidad de esa empresa privada, que no tiene ninguna relación con el INVÍAS, y dicha empresa es la encargada de las labores para mantener y preservar el medio ambiente y el entorno.

noventa familias distribuidas en 5 municipios (Salento, Córdoba, Calarcá, Pijao y Génova) que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el Quindío serán beneficiadas el proyecto de conexión financiado por regalías por 2094 millones de pesos y que al terminar el mes de julio esté instalado el primer sistema en el municipio de Salento, culminando en el mes de diciembre.

Más de cinco años lleva con cierre de servicios el puesto de salud del barrio Los Quindos de Armenia

Caracol Radio en tú barrio desde Los Quindos de la comuna 2 de la ciudad evidenció la problemática de la salud debido al cierre del centro de salud.

El presidente de la junta de acción comunal del barrio, Alfonso Quintero, se mostró preocupado por la situación ya que hay mucha población vulnerable que no cuenta con los recursos para trasladarse al Hospital del Sur por lo que desisten de una atención médica. También señaló que otra de las problemáticas es el vandalismo ya que habitantes de calle y consumidores se aprovechan de la soledad de la zona.

Al respecto la secretaria de salud de la capital quindiana, Lina Gil, reconoció la problemática en la que de los 14 centros de salud solo funcionan 6.

Explicó que no fueron cerrados en la actual administración fue antes por unos cambios en la normatividad por condiciones mínimas de habilitación por eso ha sido complejo el proceso de reapertura. Aclaró que el uso de suelo es de destinación específica solamente para servicios de salud sin poderles dar otro uso.

Precisamente ante la presencia del servicio informativo de caracol radio y la denuncia de la comunidad sobre un hueco que habían abierto los habitantes de la calle para dormir dentro del puesto de salud ayer mismo la alcaldía de Armenia cerró el hueco como parte de una solución a la problemática.

Restricción de parrillero hombre en moto en el centro de Armenia se prorroga por 4 meses mas

Cabe recordar que la medida rige para el cuadrante del centro comprendido entre la calle 11 a la calle 25 y la carrera 13 a la carrera 22 de 7 de la mañana a 7 de la noche exceptuando al parrillero de sexo femenino. A través del decreto 151 del 15 de junio del año 2022 fue establecida la prohibición para cuatro meses más.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, explicó que no hay ningún cambio solo amplío la medida puesto que debía generarse un nuevo decreto ante el vencimiento del anterior. Recordó que faltan algunos índices de seguridad por mejorar por lo que la medida se mantiene.

El decreto señala que hasta el 17 de junio la secretaría de tránsito deberá realizar la socialización pertinente y a partir del 21 de junio serán sancionados quienes infrinjan la medida con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes.

Fenalco en el Quindío con altas expectativas para una nueva jornada del día sin IVA

Recordemos que la jornada se realizará mañana viernes 17 de junio, la directora de Fenalco en el departamento, Diana López, se mostró optimista por la recuperación económica que se genera con este tipo de iniciativas.

Invitó a los ciudadanos a comprar local teniendo en cuenta que el comercio cuenta con todas las condiciones en precios, descuentos y ofertas para el cliente. También señaló que el pago oportuno de la prima de junio fortalecerá las ventas.

Autoridades de salud en Armenia avanzan en estrategias para mitigar los efectos por la proliferación del caracol gigante africano

Ante la alarma que se genera por la presencia del caracol en los 12 municipios del departamento, la secretaria de salud de la capital quindiana, Lina Gil, afirmó que adelantan pedagogía con la comunidad para que se identifique la especie invasora y así mismo conozcan que ruta establecer con el fin de evitar afectaciones de salud.

Llamó la atención sobre la disposición de basuras que son un factor para que la problemática aumente en los diferentes sectores de la ciudad.

Trabajo sí hay, Hoy 16 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el Punto Vive Digital Las Margaritas, al frente de la manzana 16 del barrio 7 de agosto, se realizará la jornada de inserción laboral de la Alcaldía de Armenia, ofertando 629 vacantes disponibles con diversos perfiles en 20 empresas participantes,

Mañana vence el pago del impuesto vehicular de placas 000 y 400 en el Quindío

Y es que este 17 de junio se dará el primer vencimiento para este grupo de placas de los vehículos matriculados en el departamento. La secretaria de hacienda, Aleyda Marín, señaló que han dispuesto de jornada continua desde las 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde donde atenderán las cajas de la tesorería para recibir el respectivo pago.

Advirtió que la multa es de 190 mil pesos y los intereses empiezan a sumar generando que sea mucho mayor que el mismo valor del impuesto.

Luego de dos años de cierre por intervención, remodelación, actualización y restauración y con una inversión de 20.000 millones de pesos del Banco de la República desde hoy abre sus puertas al público de forma gratuita el parque cultural museo del oro Quimbaya de Armenia

El gerente del banco de la república, Leonardo Villar invitó a propios y visitante a disfrutar este espacio y las exposiciones originales, además reiteró que en el 2023 estará lista la nueva colección del museo oro Quimbaya como parte de la celebración de los 100 años del bando de la república, espere detalles en la emisión de noticias de las 845 de la mañana

En deportes, hoy será la rueda de prensa oficial en el hotel Mocawa de Armenia de la previa del partido de vuelta de la final del primer semestre del Torneo Dimayor de la B entre Deportes Quindío y Boyacá Chicó que se jugará mañana a las 7 de la noche en el estadio Centenario de Armenia