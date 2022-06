No debería existir veto para hablar de narcotráfico en las películas: cineastas

La trama de la mega producción cinematográfica que están haciendo de Medellín resultó ser de un fanático francés de Pablo Escobar, que vino a Medellín y fue secuestrado.

Para Víctor Gaviria, el creador de las películas Rodrigo D: No Futuro y la Vendedora de Rosas, en Medellín y Colombia no debería existir un veto o censura frente a los temas que hacen parte de la historia, en este caso del narcotráfico.

Por el contrario, el maestro plantea que el cine y el arte deben tener una apertura a hablar de los temas sin no ocultarlos, pero la verdadera discusiónno es hacer películas de Pablo Escobar sino la intención con la que se hacen.

“El problema no es el tema, siempre será válido entender todo lo que ocurrió a nivel social. En sí mismo este tema no se puede vetar, pero espero que no sea solamente una apología del personaje”, dijo el maestro.

Juan David Orozco, coordinador de la Comisión Fílmica de Medellín, tiene una visión positiva del asunto. Para el experto en cine la crítica no se debe centrar en los personajes de una película o su temática, sino en lo que debe hacer la ciudad para reconocer su pasado desde la memoria histórica y las acciones que aseguren una no repetición.

Lea también:

Esta película que se está rondando en Medellín, según la Comisión, genera empleo, abre las puertas a nuevas productores y hasta proporciona un incentivo económico para los locales comerciales de las cuadras que tienen que cerrar.

“Aunque el tema puede resultar incómodo finalmente sirve de filtro para explicarle a las personas que eso que ven corresponde a una realidad de hace 20 años y que Medellín es una ciudad muy diferente y transportada para bien”, propuso.

El coordinador reveló que en las reuniones que han sostenido con casas productoras, el mayor interés de grabar en Medellín gira en torno a las películas sobre Pablo Escobar.

Víctor Gaviria dice además que el hecho de registrar en el cine diferentes perspectivas del narcotráfico, pueden darle a los ciudadanos nuevas lecturas de un asunto, en donde, claro, prima el contraste entre el dolor de unos y la esperanza de otros.

El cineasta manifiesta que esta filmación no se debería detener. Las productoras solían buscar otros países para grabar películas ambientadas en Colombia, ante las negativas del país para que hicieran los rodajes.