Ante el concejo denunciaron presuntas irregularidades en Corvivienda

Aprovechando la presencia del Gerente de Corvivienda, Néstor Castro Castañeda, en el Concejo de Cartagena, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a varios habitantes de Ciudadela de la Paz inconformes por no haber recibido sus viviendas sorteadas por el distrito.

Verónica Castro, afectada por las malas condiciones en las que fueron entregadas algunas viviendas, le solicitó al Concejo que intervenga en esta situación y ayude a esta comunidad. “Los apartamentos no tienen polo a tierra y mi hijo sufrió las consecuencias y varios electrodomésticos. Ahora nadie responde, por eso estamos acá, solicitando que el Concejo nos ayude”.

Así mismo, Vanesa Morales denunció que por negligencia de Corvivienda no le han entregado la casa que le corresponde a nombre de su madre. “Mi mamá falleció y no pudo disfrutar su casa, ya nos hemos reunido y no nos han respondido, solo falta una firma y en la entidad todo pasa de mano en mano y no hacen nada”.

A su vez, Teresa Masa aseguró que la falta de seguimiento y socialización de Corvivienda es total. “Estas familias están abandonadas, nadie hace nada por ellas, y las inconsistencias jurídicas y legales que se han presentado no son resueltas por nadie. Hay personas que se ganaron su casa hace años y les pagan arriendo, eso es detrimento patrimonial”.

Al finalizar la intervención de la ciudadanía, el Gerente de Corvivienda, Néstor Castro Castañeda, se comprometió a atender a cada una de los damnificados y tomar medidas para resolver los diferentes casos que se presentaron en la corporación edilicia.