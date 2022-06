En el Congreso se adelantó audiencia pública sobre la vía del Cusiana

Se adelantó en el Congreso audiencia pública sobre la vía del Cusiana que presenta pérdida de la bancada en el km 87, en el sitio se puso en contexto la situación que se presenta y los avances de obra que se han adelantado en el corredor. La audiencia fue fomentada por el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Lea y el representante a la Cámara de Casanare, César Zorro, donde participaron comunidades, alcaldes, cámaras de comercio, Invías, veedurías, autoridades de control, etc.

En medio de esta audiencia el alcalde de Pajarito, Jesús Noe Riveros hizo un llamado a Invías para que se entreguen los estudios y diseños de la vía. “Vamos en 7 meses ya del cierre de la vía y no vemos una solución definitiva. En estos días escribí un oficio al director del Invías para que nos lleguen los estudios y diseños definitivos que él se comprometió a hacerlos durante el tiempo que está en ejecución el contrato, pero hasta el momento no conocemos si realmente se están haciendo para el kilómetro 87. Tenemos también esta problemática de derrumbe en el kilómetro 83 y aún no tenemos conocimiento de lo que se va a hacer”, dijo.

En la audiencia, Nidia Yolima Corredor, gerente de Grandes Proyectos del Invías dio un balance de la obra y los recursos que se han invertido en la vía del Cusiana en medio de las emergencias: “El contrato vigente a MHC-056 es por $133.000 millones. Se han ejecutado $54.000 millones en este corredor. Hemos priorizado la mitigación de 7 de los 18 puntos críticos y la atención al PR87 ha sido de $21.000 millones".

La gerente agregó que están evaluando algunos recursos que piensan dejar para esta vía antes del cambio de Gobierno y expresó que se apoyó al Cuerpo de Bomberos de Pajarito con $80 millones, y este sábado 11 de junio se hará entrega de mercados a la comunidad.

Por su parte, el representante Wilmer Leal manifestó: “Hemos pedido el cese al cobro del peaje El Crucero innumerables veces, es la indignación en Sogamoso y Aquitania. Solicito al doctor Ramón Lobo, coordinador del Peajes del Invías que le explique a la gente por qué cobran el peaje de una vía que no hay”.

Mientras que, Ramón Lobo, coordinador general de peajes del Invías explicó: "Se cobra el peaje El Crucero porque está a 75km del cierre y transitan los que deben transitar. Están circulando 1.300 vehículos y el dinero se invierte en la misma vía, aportando el 16.5% de la inversión del INVIAS”.

Finalmente, en la audiencia se concretó compromisos como publicar cronograma de cumplimiento, trabajar 24/7 en el sitio del derrumbe sector La Granja, realizar los estudios y diseños PR83 y continuar en comunicación comunidad e instituciones.