Falleció María Victoria Calle, figura clave y expresidenta de la Corte Constitucional

La magistrada María Victoria Calle Correa falleció este domingo 21 de noviembre, confirmó el Consejo de Estado. Calle Correa fue dos veces presidenta de la Corte Constitucional y es recordada como una de las juristas más influyentes en la defensa de los derechos fundamentales en Colombia.

A lo largo de su trayectoria en la Corte Constitucional, Calle Correa tuvo un papel destacado en decisiones clave relacionadas con la igualdad, el enfoque de género, los derechos de las víctimas y el control constitucional de leyes de alto impacto.

Su trabajo es frecuentemente citado en debates académicos y judiciales sobre justicia constitucional y protección de derechos en el país.

Entre sus decisiones más emblemáticas se encuentran su voto a favor de permitir el matrimonio igualitario en 2016 y su respaldo a la adopción por parte de personas homosexuales.

En este último debate, sostuvo que, más allá de un supuesto derecho de los adultos a adoptar, lo central era el derecho de los niños y niñas a tener una familia.

María Victoria Calle Correa también hizo historia al convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Corte Constitucional, cargo que ocupó en dos oportunidades, consolidando un liderazgo reconocido dentro y fuera del alto tribunal.

El Consejo de Estado lamentó su fallecimiento y destacó su aporte al fortalecimiento del Estado de derecho. Calle Correa era esposa del expresidente de esa corporación, Gustavo Gómez Aranguren.

El presidente Gustavo Petro también expresó su pesar por la muerte de la jurista. “La admiré y hoy la lloro. Mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado. Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable”, afirmó el jefe de Estado.