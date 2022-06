“Mi gobierno no podría ver a cabalidad un nuevo sistema de salud”: Petro

Durante el Foro de Salud de la Andi que se desarrolló en Cartagena, el candidato presidencial Gustavo Petro, quien participó de manera virtual, calificó como “modelo de largo aliento” su propuesta de implementar una transición en el sector, teniendo en cuenta que no se llevará a cabo del todo durante su gobierno.

El aspirante del Pacto Histórico lideró una conversación con el presidente de la ANDI, Bruce Mac Máster, en donde aseveró que esa transición empezaría en las regiones más apartadas y con mayores complicaciones en el sistema hospitalario público.

“Cuando se habla de una transición no se habla de cambios intempestivos, todo lo contrario, se está hablando un proceso planificado, de largo aliento porque en sistemas de salud la transición no es de la noche a la mañana, porque estás tratando con vidas humanas, no son cosas, no son máquinas que puedas reemplazar de la noche a la mañana, son personas, por tanto la transición no puede ser intempestivas, es más mi gobierno no podría ver a cabalidad un nuevo sistema de salud, apenas sería un gobierno de transición”.

Petro concluyó su intervención en el evento planteando que no cerrará clínicas y hospitales ni públicos ni privados.